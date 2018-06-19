董至成樂兒遺傳主持DNA

2018年06月19日 04:10 中國時報 報導林彥君

董至成很疼愛叡叡。（資料照片）

董至成近日將事業轉往大陸，常常大陸台灣兩地奔波，他平時想兒子都靠視訊，「但是視訊完反而更想念，躺在床上還會鼻酸落淚。」他日前出席12歲兒子叡叡的國小畢業典禮，「特地從大陸飛回來，我一定要出席，等他國中、高中畢業，還不一定會希望我參加。」他計畫兒子畢業典禮後定居北京，而妻兒繼續留在台灣。

董至成看到兒子代表畢業生致詞，表現中規中矩，認為兒子遺傳到他的主持天賦，他驕傲又感動，對兒子表現打99分，兒子還給他一個大驚喜，他說：「叡叡拿到校長獎，我寧願不出席上海電影節，也要來參加叡叡的畢業典禮，真的太值得了！」叡叡也是演講比賽常勝軍，很有表演細胞，但他並不希望兒子進入演藝圈，「在演藝圈闖蕩很辛苦，我希望他發揮聰明才智，未來從事科技業，或是當實業家。」

父子見面就抱

他40歲才得子，開玩笑表示是老蚌生珠，他回憶曾在兒子10歲時帶去參加同學會，同學的小孩不是在美國深造，就是已經大學畢業。他很寵愛兒子，只要父子在一起都是「抱著」的狀態，他近期鮮少返台，兒子平時由媽媽、奶奶跟外婆照顧，「他不寂寞，四周的親人都加倍呵護他，唯一缺少的角色，就是爸爸不在身邊。」

他未來也會考量叡叡的能力及意願，再考慮是否將兒子送到國外念書，「希望叡叡在台灣先打好語言基礎，了解自己的目標，未來他想出國，就會把他送出去。」

(中國時報)