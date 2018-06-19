金色三麥瘋世足招待遊戲王暢飲啤酒

金色三麥餐廳除推出世足限定套餐，還有數位足球遊戲，贏家能拿到限量世足造型酒杯和能豪飲啤酒半年的冠軍認證卡。（金色三麥提供）

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中國時報
台北美福大飯店Cocoon池畔酒吧推出俄、日、巴、阿、西、德、法等參賽國家及台灣的世足限定飲品。（台北美福大飯店提供）

世足賽開打！呼朋引伴一起到餐廳觀賽是現下熱潮，除了有轉播螢幕外，助興的酒飲更是許多餐廳業者玩吸客花招的強打必備。

金色三麥餐廳即起至7月15日比賽期間，每晚替賓客準備數位足球遊戲，更為比賽冠軍獻上免費喝啤酒半年的大獎，只要在現場組隊挑戰獲勝，就能拿到限量的世足造型酒杯和冠軍認證卡，憑卡可免費暢飲精釀啤酒半年，堪稱最霸氣。美式休閒餐廳Chili's則有「Chili's世界盃召集令」，端出獨家限定的黃卡漢堡、特製鐵板起司辣玉米脆片、墨西哥鮮蝦卡薩帝亞、豬肋排聯盟及2款迷你漢堡等料理，更設計出分別以巴西、法蘭西、英格蘭命名，3款全新世足限定的瑪格麗特系列調酒。

台北美福大飯店Cocoon池畔酒吧不僅有「狂熱世足輕食餐」，也分別打造出台灣及代表參賽國共8款世足主題式雞尾酒；台北君悅酒店提供來自比利時、葡萄牙、墨西哥、法國、日本、德國、美國、荷蘭等8國啤酒。台北晶華酒店則以俄羅斯的名酒伏特加，調配出冷泉伏特加通寧、莫斯科騾子、萊姆伏特加、白俄雞尾酒、春風起子等，599元便能無限暢飲。

中國時報提醒您 喝酒勿開車

(中國時報)

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