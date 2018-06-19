PRADA男性小花褲開走

2018年06月19日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

延續2019早春女裝中的造型，以尼龍、針織等不同材質打造的巨型獵人帽，是貫穿全場的標誌性單品。（PRADA提供）

韓團東方神起成員沈昌珉以一襲品牌卡通印花襯衫及黑色長褲，簡約線條中展現出好身材。（PRADA提供）

秀上模特人手一只的肩背包，是本季的必備配件，印上圖騰的小型方扁包款更十分吸睛。（CFP）

穿過層層圍繞牆面的透明薄片，PRADA 2019春夏男裝秀場中，由丹麥大師Verner Panton設計的復刻版充氣凳，依照地面上標示的笛卡爾座標整齊排列。包括韓團東方神起成員沈昌珉、電影《親愛的初戀》小鮮肉尼克羅賓森等人，均成了頭排隱形椅上的時髦漂浮客。

營造優雅青春氛圍

亦如工業空間中呈現的摩登清涼感，Miuccia Prada女士以貼身短褲、高領上衣、針織衫等單品，為當代男人獻上線條簡單卻十足青春的一季。她在接受《WWD》訪問時說，「我將許多正經和有趣的單品放在一塊，目的是為了營造一種年輕、當代的優雅氛圍。」

延續2019早春女裝中的造型，以尼龍、針織等不同材質打造的巨型獵人帽，是貫穿全場的標誌性單品。整體維繫俐落的直身輪廓，貼飾嶄新logo的窄身外套，內搭拉鍊運動衫或胸前飾有皺褶的襯衫，配合下身拉高腰線的長褲及如同泳褲般的小短褲，擺脫許多品牌大玩特玩的街頭寬鬆輪廓。豔紅、蘋果綠等鮮明色調，加上60年代風格的幾何復古印花，令基本款式也能勾勒出充滿活力的視覺模組。

肩背包本季必備配件

秀上模特人手一只的肩背包，更是本季的必備配件，從印上可愛圖案的小型方扁包款，到大型的皮革托特包，將時尚帶會男人的腋下高度。鞋款部分，復古方頭樂福鞋及異材質拼接撞色鞋款依舊搶戲，更為千禧世代的大男孩們，傳遞出介於休閒與優雅間的穿著概念。

(中國時報)