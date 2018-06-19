PRADA男性小花褲開走

Miuccia Prada女士以貼身短褲、高領上衣、針織衫等單品，為當代男人獻上線條簡單卻十足青春的2019春夏系列。（PRADA提供）

友善列印
中國時報
報導
延續2019早春女裝中的造型，以尼龍、針織等不同材質打造的巨型獵人帽，是貫穿全場的標誌性單品。（PRADA提供）
韓團東方神起成員沈昌珉以一襲品牌卡通印花襯衫及黑色長褲，簡約線條中展現出好身材。（PRADA提供）
秀上模特人手一只的肩背包，是本季的必備配件，印上圖騰的小型方扁包款更十分吸睛。（CFP）

穿過層層圍繞牆面的透明薄片，PRADA 2019春夏男裝秀場中，由丹麥大師Verner Panton設計的復刻版充氣凳，依照地面上標示的笛卡爾座標整齊排列。包括韓團東方神起成員沈昌珉、電影《親愛的初戀》小鮮肉尼克羅賓森等人，均成了頭排隱形椅上的時髦漂浮客。

營造優雅青春氛圍

亦如工業空間中呈現的摩登清涼感，Miuccia Prada女士以貼身短褲、高領上衣、針織衫等單品，為當代男人獻上線條簡單卻十足青春的一季。她在接受《WWD》訪問時說，「我將許多正經和有趣的單品放在一塊，目的是為了營造一種年輕、當代的優雅氛圍。」

延續2019早春女裝中的造型，以尼龍、針織等不同材質打造的巨型獵人帽，是貫穿全場的標誌性單品。整體維繫俐落的直身輪廓，貼飾嶄新logo的窄身外套，內搭拉鍊運動衫或胸前飾有皺褶的襯衫，配合下身拉高腰線的長褲及如同泳褲般的小短褲，擺脫許多品牌大玩特玩的街頭寬鬆輪廓。豔紅、蘋果綠等鮮明色調，加上60年代風格的幾何復古印花，令基本款式也能勾勒出充滿活力的視覺模組。

肩背包本季必備配件

秀上模特人手一只的肩背包，更是本季的必備配件，從印上可愛圖案的小型方扁包款，到大型的皮革托特包，將時尚帶會男人的腋下高度。鞋款部分，復古方頭樂福鞋及異材質拼接撞色鞋款依舊搶戲，更為千禧世代的大男孩們，傳遞出介於休閒與優雅間的穿著概念。

(中國時報)

金色三麥瘋世足招待遊戲王暢飲啤… 李冰冰黃金左腿出擊

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。