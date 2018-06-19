6月結婚季 婚戒、禮車更精省

2018年06月19日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

平日配戴的婚戒可以挑好一點的，寶格麗經典B.zero1婚戒。（BVLGARI提供）

銀座白石Lien Infini訂婚鑽戒，戒台4萬9000元起（鑽石另計）。（GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）

Just Diamond《真情相擁》對戒。男戒1萬7800元，女戒2萬2800元。（Just Diamond提供）

Diamond Bank架設寶石網路平台，價格透明，圖為1克拉黃鑽婚戒。（斐儷珠寶提供）

Hearts on Fire的Repertoire鑽戒，以碎鑽包鑲的方式讓主鑽更大顆，主鑽0.45克拉，7萬1000元起。（Hearts on Fire提供）

傳說6月結婚諸事皆宜，英文中的June Bride（6月新娘）即由此而來；對照農曆7月前，今年單是西曆6、7兩月適合結婚的好日子就多達25天；其實新人從婚戒選擇、喜餅訂購，乃至於禮車挑選，都有更多精省的方法，方便6月結婚更從容。（陳大任）

鑽石價格疲軟 買婚戒正是時候

6月是結婚旺季，可惜薪水凍漲，結婚成本太高，導致現代年輕人視結婚為畏途。不過珠寶業者指出，在什麼都漲的年代，鑽石售價並未大漲，甚至還略為下滑，買鑽戒向女友求婚，不僅保值且可增值，成為趕在6月結婚的好理由。

成立「Diamond Bank」銷售平台的斐儷珠寶總經理陳昱羲說，買珠寶要買在最低點，這樣才能真正保值、增值，以珠寶行情來說，鑽石價格從2010年一路下滑，1克拉鑽石從20萬跌到10幾萬，「此時正是下手的好時機！」

「Diamond Bank」目前以架設網路銷售平台的方式，價格全部透明，新人可依據需求挑選鑽石，再搭配戒台，新人可依據結婚預算選購婚戒，不讓購買婚戒成為新人的經濟負擔。

歐美珠寶風格強調「碩大就是美」的氣勢，日系珠寶則強調精緻做工，往往迷你小巧的鑽石更能突顯珠寶的秀氣之美。來台滿一年的GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石，為慶祝來台周年慶，特別在店內展出上億的日式手工皇冠，並邀請日本知名女星武井咲展演手工訂製珠寶，6月新推出的鑽戒Juno和Venus Breath系列，歡慶品牌生日慶。

利用碎鑽包鑲主鑽的方式，也可讓鑽戒更起來又大又美。Hearts on Fire以主鑽搭配環狀配鑽的Repertoire鑽戒，具備讓主鑽放大的視覺效果，深受消費者喜愛，是品牌婚戒銷售第一的經典款。鎮金店Just Diamond婚戒新品《Promise》鑽戒，以簡潔四爪托住主石，兩側則有一排碎鑽，依大小比例依序鑲嵌，同樣也有放大主石的效果，是挑選求婚鑽戒的好選擇。

大顆鑽戒價格昂貴、實用性又低，不適平日配戴，若真預算有限買不起大顆求婚戒，建議平日配戴的婚戒可挑選好一點的，如卡地亞的經典Trinity、LOVE戒指，寶格麗的經典B.zero1婚戒，都值得下手。

(中國時報)