新娘禮車 雙B、LEXUS旗艦最熱門

Mercedes-Benz S系列為最受歡迎的新娘禮車之一，圖為Mercedes-Benz S450 L。（陳大任攝）

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中國時報
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黃曉明與Angelababy婚禮上甜蜜擁吻，兩人坐勞斯萊斯禮車，婚隊則是Mercedes-Benz名車，婚戒則選用CHAUMET。（CFP）
新娘禮車出租配有專業司機，迎娶過程更安心。（和運租車提供）
BMW 7系列具備最頂級乘坐享受，圖為750Li Luxury。（汎德提供）

禮車租賃業者表示，近年一口氣租下迎娶車隊的大手筆明顯減少，但是新娘禮車還是少不了，Mercedes-Benz、BMW及LEXUS的旗艦車款是最熱門的新娘禮車。

和運租車表示，禮車租賃業績與農曆的好日子息息相關，以去年為例，最夯的即是4、5、6及10月，2、7、8月因為遇到過年和民俗月明顯減少。由於禮車都會配司機，因此在車輛及司機需求部分，除了免費提供隨車的手把彩及新娘座車車頭彩外，車色選擇以黑色居多，之前也遇過部分新人會要求司機不要屬虎。

金牌租車表示，結婚禮車車隊的編成有許多種，有些家庭喜歡清一色同款，車隊顯得很有氣勢，也有些家庭喜歡選擇千萬級Rolls-Roye、Bentley等豪華車作為新娘車，讓車隊看起來有如眾星拱月，也有些新人喜歡用Ferrari、Lamborghini、Maserati跑車、敞篷車當做前導車，吸睛度超高。不過近年也因景氣，結婚預算中租車的比例下滑，許多家庭改以只租新娘禮車，其他再由親友組成車隊。

由於新娘禮車的租賃行情與品牌、車款新舊有關，大約都會以3小時為基礎，再視婚禮迎娶的時間加算超時費用，以和運租車的LEXUS LS600為例，3小時基本費6000元，已包含駕駛費、過路費、營業稅，不需小費、餐費，若有停車、門票再實報實銷，超時每小時1400元，享900萬乘客險。

訖迎娶禮車小常識

1禮車車隊數量視伴娶、伴嫁人數決定，一般以2、3、6、12為主，出發前都要坐偶數人。

2迎娶路線需事先規畫，習俗上去、回程最好能安排不同路線，有「不會走回頭路」之意。

3迎娶前一、兩天再實地勘查路況，以確認沿途有無施工或喪家，再視情況調整路線。

4新娘車座位安排，媒人坐前座、新郎坐後座，通常安排在車隊第二輛，不可排至第四輛。

5新人上車後最忌諱倒車，禮車需先調整好方向再讓新人上車，回程每輛車都要有人坐。

(中國時報)

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