2018年06月19日 04:10 中國時報 郭家崴 、 石欣蒨 報導

台中大遠百夢幻美國周搶搭世足賽，美式零食6折起。（台中大遠百提供）

板橋大遠百夢幻美國超人糖豆、神力女超人糖豆，每包原價99元，任選2包特價165元。（板橋大遠百提供）

GLORIA OUTLETS華泰名品城的Michael Kors艾黛爾粉裸色肩背提包，原價2萬1600元，55折特價1萬1880元。（華泰名品城提供）

MITSUI OUTLET PARK林口24日前推出「仲夏南洋祭」的海灘風裝飾之餘，更推出特賣會優惠，聯名卡友再享滿額現抵活動。（MITSUI OUTLET PARK提供）

GLORIA OUTLETS華泰名品城的CHLOECHEN綠色編織平底鞋，原價6980元，1折特價698元。（華泰名品城提供）

暑假前，百貨與OUTLET活動不停歇，不少百貨趁著下月美國國慶前，推出美國周活動，也有OUTLET趁著夏日推出南洋祭，讓賣場充滿異國氣息，甚至有消費滿額送美國來回機票，幫消費者省出國預算。

遠百單筆滿500元就能抽獎

遠東百貨與美國在台協會合作「夢幻美國周」，板橋大遠百26日前有「美國來回機票雙重送」，持HAPPY GO卡於7樓活動中心單筆滿500元或全館累滿5000元，皆可抽3萬7500元的「聯合航空台北--美國來回機票」；台中大遠百則是24日前在活動會場單筆滿500元，可抽聯合航空台北--美國任一航點經濟艙來回機票或KENMORE經典咖啡機。

近期《復仇者聯盟3：無限之戰》票房創新高，板橋大遠百館內有威秀影城，受惠於英雄熱來客數增10％；近日正值漫威新片《蟻人與黃蜂女》預售，美國周同步展出角鬥士版的索爾與浩克等比例大型公仔，展場消費累滿3000元送威秀影城小份爆米花；另與中華電信MOD在9樓威尼斯廣場合作「GO！GO！2018世足賽轉播」。台中大遠百美國周搶搭世足觀賽熱，美式零食6折起，美國汽水口味任選3瓶原價147元、特價99元，美國藍莓每盒原價189元、特價109元。

MITSUI OUTLET PARK林口於24日前推出「仲夏南洋祭」，在中央廣場特別換上海灘風裝飾，還搭配上度假風格的陽傘與躺椅，讓民眾不用到國外也能享受度假風情，而且24日前更推出特賣會，國際精品到日系品牌共上百家店推出下殺折扣，凡持有永豐聯名卡的會員，消費再享最高5％回饋，指定專櫃消費滿3000元即可現抵百元。

華泰名品城下殺1折

GLORIA OUTLETS華泰名品城即日起至9月30日舉辦「SUMMER HOLIDAY」活動，包括巨型剉冰等吸睛的網紅打卡景點外，更帶來Movenpick莫凡彼的假日限定冰店，以及充滿南洋特色冰品的Summer Island，而在第二廣場更有人氣主題餐車，當中還有全台首次亮相的「Sweety Box」，以經典的美式拖車造型進駐第二廣場，另外針對夏日時尚推出Pantone色系下殺全面1折起，讓消費者一次在園區買夠、吃夠、玩個夠。

(中國時報)