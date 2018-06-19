瘋看世足 超商直播同樂

2018年06月19日 04:10 中國時報 吳奕萱 、 郭家崴 、 石欣蒨 報導

7-11品客洋芋片系列任選2件贈沙灘足球。（7-11提供）

Uber Eats推出7月8日前使用「Uber Eats快閃廚房」點餐3次，有機會贏得世足盃決賽轉播之夜的餐廳門票。（翻攝APP畫面）

foodpanda優惠夜貓族，7月15日前晚間9點至12點外送限時免服務費。（foodpanda提供）

萊爾富至6月19日止，推出購買百威啤酒指定品項，可加價69元換購世足城市馬克杯，包含法國、西班牙、德國與俄羅斯等造型。（萊爾富提供）

7月16日前在微風松高NBA STORE消費滿3800元加99元，可加購限量足球國家隊抱枕限定款，共10款。（微風提供）

OK超商可樂果啤酒包炒海瓜子，69元。（OK超商提供）

世足如火如荼，百貨、超商、網購業者都跟著搶搭全球百億商機。微風各館動員迎接世足熱，微風松高NBA STORE於7月16日前消費滿3800元加99元，可加購限量足球國家隊抱枕限定款；微風廣場ROSMARINO、LUKE'S LOBSTER有世足套餐優惠；微風松高美仕特海鮮牛排7月15日前於開賽前30分鐘入店用餐、參與冠軍預測，結帳最高打5折；微風廣場、微風松高掌門精釀店內直播賽事，預約訂位享9折。

打卡有機會獲贈足球

30日前與微風A1機場捷運站B1F「世界歡樂足球場」任一布置物合照，完成指定步驟，有機會獲adidas世界盃足球賽足球；7月3日至9日加碼預測世足冠軍活動，有機會獲1萬元微風商品禮券。

7-11最大數位看板聯播網OPEN！CHANNEL，獲得體育頻道授權，推出「OPEN！CHANNEL台北世足之夜」，至7月15日止每周五、六、日晚間，於台北市600家7-11門市LIVE直播賽事，總計超過10場，是全台最多實體聯播的場域。此外，更將賽事結合「高雄音樂啤酒節」，7月6日至7日在高雄夢時代，將同步直播世足8強賽，預估吸引上萬人參與。也能用OPEN POINT點數，參加「世足預測冠軍抽獎樂活動」，於冠軍賽當日，將會抽出電視大獎等好禮。

全家攜手百威啤酒，獨家推出「百威FIFA世界杯」，至6月19日止，購滿百威啤酒330ML六入，或百威473ML四入，再加109元即可入手「百威FIFA國家世界杯」保溫杯，共有法國、德國、阿根廷、巴西、英格蘭、俄羅斯6個超人氣國家。

消夜送到府超方便

萊爾富至7月3日止，獨家推出足球造型杯，與束口背袋，集滿8000Hi點起免費兌換；而至6月19日止，推出購買百威啤酒指定品項，即可加價69元，換購世足賽限定城市馬克杯，包含法國、西班牙、德國與俄羅斯，共4款造型。

各美食外送平台也瞄準商機推出限時優惠。foodpanda從6月就開始夜貓族的限時優惠，推出晚上9時至12時的外送限時免服務費活動，消費者對此反應相當熱烈，現為了迎合世足賽的晚間賽事，優惠直接延長至7月15日，台北市精華地區指定店家更同步推出晚上9點至凌晨3點訂餐一律外送免服務費，另外各式店家也推出foodpanda專屬美食優惠，讓消費者以更划算的方式享受美食。

Uber Eats近日在台首推「快閃廚房」，當中嚴選15家餐飲品牌，包括泰、韓、新加坡、港及日本等各國料理，讓消費者不用出門也能大嘗異國料理，而為了迎合世足賽的來臨，同步推出限時優惠，7月8日前使用「Uber Eats 快閃廚房」點餐3次，即有機會贏得世足盃決賽轉播之夜的餐廳門票。

飲酒過量‧有礙健康

(中國時報)