大話山海經：靈魂收集者1

2018年06月19日 04:10 中國時報 郭箏

前情提要： 一萬年前的崑崙之丘，眾神中最驃悍反骨的刑天，觸怒天帝，進而引發神與妖兩大陣營的爭鬥，落敗的群妖之首在被封印於陰陽斷崖前，立誓挑戰：此後，如果每年有一名最傑出的人類出賣靈魂，待集滿一萬個靈魂，妖族就能解除封印，重見天日。

萬年之後，時間來到宋代。眼下只差一人，封印即將解除，人類面臨了危急存亡的空前危機。此時，一個懵懂憨傻的小道士莫奈何，因緣際會遇上了機靈的櫻桃妖，他們將會遭逢什麼奇遇，之後又將與人類命運有何關連？

黑森林中的市集

方圓五百里內的居民都稱這片森林為鳥獸墳場，即便豔陽高照的日子，這裡仍然黑黝黝的，充滿了屍臭與沼氣。

莫奈何胡撞亂闖，愈走愈覺得陰森恐怖，想回頭，卻已身處繁密的怪樹巨木之間，根本找不著來時路，急得渾身冒汗，腳下又一個踉蹌，摔在爛葉、腐屍混合而成的泥巴漿裡，又冷又臭又毒，止不住連打了十幾個噴嚏。

「這是什麼鬼地方，難道我今天就要命喪此處？」

莫奈何欲哭無淚，只得跌跌撞撞的續向前行。

又不知走了多少時候，體內的生機都已快熄滅，忽然看見前方竟出現了一絲光亮！

他趕緊加快腳步走了過去，穿過幾十棵巨木構成的障礙，只覺眼前大放光明。

這是一塊並不甚大的空地，周圍卻掛上了幾十個大紅燈籠，擺出了幾十個攤子，有賣酒的、有賣肉的、有賣藝的，還有賣馬的，竟彷彿通衢大道旁的市集。

「小哥，來兩杯三十年的女兒紅吧？」賣酒的大叔熱情招呼。

「公子，我的酒菜最適合大宴小酌，魚翅、熊掌、猴腦、龍肝，要什麼有什麼。」賣菜的大嬸熱情招呼。

「大哥，想看什麼戲法，我統統會變；想聽什麼曲兒，我統統會唱；想耍什麼新鮮玩意兒，我統統會耍。」賣藝的小姑娘熱情招呼。

「相公，趕路是吧？我有的是千里駒，任君挑選。」賣馬的壯漢熱情招呼。

莫奈何高興得抓耳撓腮：「我還當這林子可怕，不料竟這麼熱鬧！」首先就衝到酒攤前。「我快渴死了，給我一杯超特大杯的女兒紅！」

嘴裡喝著醇香的美酒，肚子緊跟著就餓了起來，又跑到賣菜的攤子前：「給我一盤龍髓。」胡亂扒了幾口，當真是人間美味。

賣藝的姑娘挨到他身邊，開聲唱道：「小哥哥的棒子大，弄得小妹妹水汪汪……」

莫奈何邊吃邊喝，邊笑著說：「唱的這什麼，怎麼聽不懂？」

小姑娘的手居然就伸了過來，一邊還唱著：「小哥哥的棒子借我握一握……」

莫奈何嚇了一大跳，向後一躲，正好撞進站在他身後賣馬大漢的懷裡。大漢手臂一圈，箍住了他的脖子：「嘿嘿，踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫。」

賣酒的大叔板臉道：「這不公平，不能讓你獨占。」

「沒錯，他是中了我的計。」賣藝小姑娘的笑容仍很甜蜜，但其中透出的獰厲之氣卻讓人不寒而慄。

賣菜大嬸沉聲道：「我有個建議，大家平分。」

大漢笑道：「這東西怎麼能平分？」一面挾持著莫奈何往後退。

莫奈何被他箍得喘不過氣，腦中一片混沌，掙扎著問：「你們到底在說什麼？你們想分什麼？」

「他們想要分你！」密林中傳來一聲寒徹心扉的喝叱。「分你的元陽！」

隨著語聲，洪櫻桃從大樹間走了出來。

空地上的大叔、大嬸們全都變了臉：「櫻桃，妳也想分一杯羹？」

「你們憑什麼跟我分？」洪櫻桃桀桀厲笑。「他是我的禁臠！」

莫奈何仍一頭霧水：「洪姑娘，妳的這群朋友好奇怪……」

「你以為他們是什麼？」洪櫻桃冷笑。「看看你喝的那杯酒。」

莫奈何舉起左手的酒杯一嗅，頓覺腥騷撲鼻，竟是他最熟悉的豬尿味兒。

「這……發酵過了頭了吧？」

「再看看那盤菜。」

莫奈何又望向右手的菜盤，那盤珍貴佳餚早已變成一灘昨晚肚子受了涼的豬拉出來的稀大便。

莫奈何噁心得要死，差點嘔了個胃翻：「你們都是黑心商人啊？」

妖們高興的齊聲大喊：「我們都是要吸你元陽的妖怪！」

紛紛露出本相，賣酒的是荔枝妖、賣菜的是臭鼬妖、賣藝的是喜鵲妖、賣馬的是馬妖，還有花椰菜妖、銅妖、蠍子妖、犰狳妖、沼氣妖、死水妖、蘆葦精……

莫奈何嚇壞了：「原來世上真有妖怪？」

趁著馬妖因洪櫻桃的現身而分神，莫奈何機靈的脫出他的掌握，抓下背上的鎖惡葫蘆，嘴裡胡亂念著：「急急如律令！所有的妖怪統統請進……」

馬妖哂道：「你這破葫蘆能做什？」朝他一爪抓來。

洪櫻桃大喝：「讓開！」將身一低，猛一吸氣，身體突然漲大了好幾倍，變成了一個目如牛卵、鼻若火爐、口似血盤、滿嘴獠牙的粗壯大娘。

「我的娘喂，原來妳也是個妖怪？」莫奈何嚷嚷。

櫻桃妖展開擂木般的雙臂，掄起水缸般的拳頭，一團龍捲風似的滾向眾妖。

那些小妖的道行都還沒上千年，櫻桃妖則有七千年之多，她拳風所過之處，妖們不是莖葉分離，就是毛皮剝落。

賣酒的荔枝妖被打得紅殼破、白仁出，黑果核都險些迸成碎片；賣菜的臭鼬妖被打得連放臭屁，差點薰死自己；賣藝的喜鵲妖被打得羽毛紛飛、喉嚨沙啞，竟成了烏鴉；最慘的是沼氣妖，他本來就只是一團氣體，被打得身首分離，久久無法聚合在一起。

馬妖算是最強大的一個，但也禁不起櫻桃妖的缸大一拳，打得一張馬臉更拖長到了地下。

「櫻桃妖，算妳狠！」小妖們只得逃之夭夭。

莫奈何也想跟著他們一起跑，被洪櫻桃一把揪住後領：「我比他們更可怕？你沒有搞錯，是我救了你！」

「但妳……妳是妖怪！」

櫻桃妖暗忖：「既然已經破了相，只好先坦然面對，以後再想辦法。人類的弱點就是有真情，只要我對他好，讓他動真情，他的元陽遲早還是我的囊中之物。」

當下收起粗壯大娘的造型，回復剛才的少婦模樣：「說實話，我真的是敬佩你的為人，而且，前幾天『龍陽真君』託夢告訴我，要我留在你身邊保護你。你不知道啊，這世上的壞妖怪太多了，隨時都會把你吃掉，我呢，是個好妖怪，你也不是沒聽見，他們都叫我櫻桃妖，你想想看，櫻桃會有壞的嗎？」

莫奈何被她這麼一大串叮叮咚咚的言語說得半信半疑，仔細想來，她確實也並無劣跡，說不定真是神明派來保護自己的，雖沒聽過什麼「龍陽真君」，但想必是個好神。

「既然如此，那就……」莫奈何勉強接受。「但妳以後別再現出真身了，好嚇人。」

「那才不是我的真身。」櫻桃妖笑著現出本相，原來是個身長只有六寸的小紅人兒。「我只學會九九八十一變的其中三變，能變成三種造型──小丫頭、少婦、粗壯大娘。」

「為什麼只學會三變而已？」

「就是道行還不夠嘛。」櫻桃妖的感嘆之中滿含奸詐。「等我得到某個東西，增長功力之後，我就嘿嘿，無所不能囉！」（待續）

(中國時報)