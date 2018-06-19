〈血的再版〉為母親而寫

2018年06月19日 04:10 中國時報 人間編輯室／輯

習詩三十餘年，於今首次獲獎，我的心情竟與早年第一次領到詩的稿費相似，既驚喜，而又陌生，多少感到有點不太習慣。

〈血的再版〉這首詩純為悼念亡母而作。母親生我育我，且在我體內遺留一些詩的血素，乃得成今日的我，但三十年前一別，母子雲天遠隔，實無異於永訣，而今母親亡故，今生今世再無重聚之期，故遽聞噩耗，當時我只有近乎麻木的怔忡。在今天，這種無可奈何的悲劇，其實已成為我們這一代中國人的共同經驗。這首詩表面上雖是寫我個人的血緣親情，但暗示的卻是千萬中國母親的苦難，整個民族與大地的苦難，以小喻大，我個人的悲劇實際上也就成為一種象徵。缚

讀者一向認為我的詩風沉鬱苦澀，意象繁複，語多轉折而不易懂；凡語言插上想像的翅膀，他們即視為「超現實」，凡以間接的暗示手法表現者，他們即視為「自動語言」，情形就像以往一般人將所有的現代繪畫歸類為「印象派」一樣。但讀到〈血的再版〉後，他們竟為其中語言的單純明朗而驚異於我詩風的突變──一種良性的變。苦笑中，我只好承認這也算是一大安慰。但我仍有不能釋於懷者；既是詩的，而又是明朗的，固然是好詩，然則，我們的讀者如何體認「詩的明朗」與「散文的明朗」之間的分際，以培養詩的價值判斷力，我想，這恐怕比嘵嘵非議而又莫衷一是的批評來得更為重要。

除了苦澀之外，據說我的詩還缺少社會性和鄉土性，幸好還沒有人說我的詩缺少現實性。我在農村成長，十四歲才進城念中學，大地之血早已滲入我的脈管。後來歷經抗戰、剿共、金門炮戰、越戰諸亂，這些人生負面的經驗，這些與生俱在的憂患意識，都已深深契入我的生命，影響了我詩的風格。我認為，詩乃是以愛為圓心，以人生為半徑所畫的一個圓。圓本身就是一種和諧的秩序，為了彌補人生的殘缺，追求這一和諧的秩序，便成了我近年創作的最高信念。然而，我更了解一點，一切文學藝術無不以「我」為起點；有「真我」，才能有真實的創作，才能進而把熱情投射到社會、國家、歷史和文化中去。因此我信守的原則是，詩人對社會人群的關愛，必須透過詩人個別的體察與感悟，再以具有暗示性的意象語言來表達，而不宜在詩中呼口號，發表議論。

母親已去；昊天罔極，仰望遠山，黑霧瀰漫中再也看不到她那張美麗的臉。我為她老人家所能做的最後一件事，就是寫下這麼一首長詩，且榮獲了中國時報的敘事詩推薦獎。我想，它被肯定的，也許就是那份深切的真情吧？

－－洛夫（第五屆敘事詩推薦獎，得獎作品〈血的再版〉）

(中國時報)