制度之爭 不要硬碰硬

兩岸關係日益緊張，除了大陸軍機繞台表態之外，北市建中畢業生赴陸就讀增加，也接到我相關部會「關切」，近期又爆發大陸施壓外國航空更改台灣名稱。前行政院長江宜樺（圓圖，中央社）昨表示兩岸關係已與和平穩定背道而馳，不應再繼續意氣之爭。

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中國時報
／台北報導

大陸施壓國際航空公司在官網上更改台灣名稱，我政府研擬反制措施，兩岸關係再度緊繃。前行政院長江宜樺昨表示，兩岸之爭，應該是制度之爭，而不是意氣之爭；自2016年蔡英文總統上任後，因不接受九二共識，所衍生的骨牌效應，已使兩岸間制裁措施愈來愈多，相互強硬抵制，已與政府宣示的和平穩定背道而馳。

江宜樺籲2025年應保留15％核電

善意互動 尋求溝通管道

江宜樺昨召開記者會，盼蔡政府規畫2025年的能源配比時，仍保留15％的核電。江宜樺在答覆，兩岸為了國際航空業者更改台灣名稱，互相較勁一事表示，答案都很清楚，台灣同胞都不希望產生變動，但之所以會發生這種事情，就是過去這兩年來，兩岸間一連串事件相互抵制，而逐步升高所造成的局面。

「作為關心兩岸關係未來發展的人」，江說，他要提出非常沉痛的呼籲，兩岸一定要力求和平跟穩定發展，而非坐視敵對氣氛升高，兩岸之間更不應該用鬥力的方式，對待彼此。

江宜樺說，兩岸關係自2016年520政黨輪替後，蔡英文政府否認九二共識，兩岸關係就像骨牌效應，衍生出許多問題，與馬政府時代有很大的轉變，雙方在政府接觸管道上完全中斷，因此容易產生誤解與誤判；在兩岸關係日趨緊張之際，他認為，蔡政府卻逐漸加大台獨主張，對岸也相對地升高了武統的聲浪，但台獨與武統都不是民眾樂見。

江宜樺表示，兩岸之間如果有任何競爭，也應該是制度之爭，而不是意氣之爭，鬥智而不鬥力，現在兩岸關係是背道而馳，沒有辦法在和平穩定與相互具有善意的情況下，去尋找促進互動的辦法，反而是用禁止、壓制、排除的方式來對待對方，這不是兩岸人民所樂見的。

台獨武統 民眾都不樂見

江宜樺4月間曾以長風基金會董事長身分訪問大陸，當時他表示，不論是台獨或武統，都不是民眾想要的選項，兩岸關係一定要找出和平的第三條路；必需透過各種管道讓中國大陸知道台灣民間的不同看法，絕大多數人民希望兩岸能夠和平發展，大家安居樂業，過著幸福的生活，兩岸人民也都能獲得最大福祉。

(中國時報)

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