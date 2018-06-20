陸批美訛詐 嗆加倍奉還

2018年06月20日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易戰進一步升級！美國總統川普18日揚言，若大陸持續採取關稅報復措施，將再針對價值2千億美元（約台幣6兆元）的大陸輸美產品追加10％懲罰性關稅。大陸商務部痛批美方「極限施壓和訛詐」，若美方「失去理智」，陸方會採取「結合數量和品質的綜合措施」反制。

第3波攻勢 陸美強硬表態

川普18日晚間（台灣時間19日上午）發布聲明表示，他15日宣布對價值500億美元的大陸進口商品加徵25％關稅，是為促使陸方就301調查的結果做出改變，也是實現雙方貿易平衡的第一步，但陸方隨即以相同手段回擊，顯示其「無意改變獲取美國智慧財產權和技術方面的不公平做法」。

川普說，他已下令美國貿易代表萊海澤列出第2波徵稅商品清單，「相關法律程序完成後，若大陸還是拒絕改變，並堅持按照最近宣布的計畫向美國產品加稅，這些（最新的）關稅就會生效」。川普還進一步威脅，如果大陸再次決定以關稅手段持續對抗，美方將祭出第3波攻勢，針對另一批價值2000億美元的商品課徵額外關稅。

川普強調，雖然他與大陸國家主席習近平「關係非常好」，未來也將在許多問題上攜手合作，但在國際貿易上，美國「絕對不能再被大陸和其他國家占便宜」。

貿易戰升級 股市應聲暴跌

大陸商務部19日回應，美方繼首波加稅後又「變本加厲…這種極限施壓和訛詐的做法，背離雙方多次磋商共識，也令國際社會十分失望」，如果美方「失去理智、提出清單，中方將不得不採取數量型和質量型相結合的綜合措施，做出強有力反制。」新華社分析，這番表態預示，未來陸方的反擊重點已不在於要針對多少億的商品加稅，而在於實質殺傷力。

大陸商務部也批評，美方發動貿易戰，不僅違背市場規範、不符合當今世界發展潮流，也會傷害兩國、甚至是全球人民的利益。中方的應對措施既是為了捍衛國家與人民利益，也是在維護自由貿易體制，未來陸方將「按照既定節奏」，繼續推動經濟發展。

美陸強硬表態，引發市場對貿易戰激化的憂慮。陸股應聲暴跌，滬指一舉跌破3000點大關，收盤創2年來新低；深指收盤更創2年3個月來新低。港股也受到巨大衝擊，恆生指數收盤下挫841點或2.78%，報29468點。

(中國時報)