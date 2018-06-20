美軍參加台灣軍演 參院過關

2018年06月20日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國聯邦參議院18日通過《2019財政年度國防授權法》（2019 NDAA）草案，根據日前參院軍事委員會公布版本，其中包含支持強化美台安全合作及軍事交流，要求美軍參加漢光演習等台灣年度軍演；美應全力支持台灣獲得防禦性武器，特別是不對稱戰力與水面下作戰能力。

經過連日辯論，美國參議院18日傍晚表決NDAA草案（HR 5515），以85票同意對10票反對，獲得絕對多數通過。參院通過的最後版本預料下周才會公開，但與台灣相關部分均未更動。

支持軍售 加強不對稱戰力

根據參院軍委會6日公布的版本，草案在第1243條以「參院意見」（sense of Senate）方式談及台灣。參院認為，《台灣關係法》及「六項保證」是美台關係的基石，美國應強化與台灣的國防與安全合作，支持台灣發展現代化國防力量，以維持必要自衛能力。

基於《台灣關係法》，美國應全力支持台灣透過國外軍售、直接商售和工業合作，獲得防禦性武器，特別是不對稱戰力與水面下作戰能力。

依台旅法 促進官員交流

條文中同時要求依據《台灣旅行法》，促進美台高階官員交流。美國國防部長並應推動與台灣的安全交流政策，包括參與台灣軍演。

條文中另表示，美台應當擴大人道救援和救災合作。美國應考慮支持美軍醫療船訪台，作為年度「太平洋夥伴關係」任務的一環，以期改善救災計畫與準備，並加強美台合作。

強硬對陸 嚴防南海造島

對大陸，參院版草案態度明顯較過往強硬，在第1245條指出，大陸在南海建礁造島「威脅美國的核心利益」，影響美國和其盟邦，以及夥伴的安全穩定，而除非美國國防部長能向國會的軍委會證實大陸已停止在南海的建礁造島活動，否則不得邀請陸方參加環太軍演（RIMPAC）。

依程序，參議院的版本將與眾議院已通過的NDAA版本進行協商，達成最終版本，並經兩院通過後，送進白宮，待美國總統簽署生效。眾院軍委會主席索恩伯里上周表示，他希望NDAA在8月國會休會前順利通過。

(中國時報)