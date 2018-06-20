美行政部門能否執行 才是關鍵

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中國時報
／台北報導

美國國會近來通過一系列對我友好法案，鼓勵美台高級官員互訪、考量美台軍艦相互停泊對方港口的適當性與可行性，現在又建議美軍適度參加台灣軍演。我方遊說美國國會極為成功，固然是好事，但美行政部門願意配合多少，仍待後續觀察。

外交部與國防部昨皆對美參議院通過《2019國防授權法》，感謝美國長期堅定的支持。淡江大學國際研究學院院長王高成則指出，美軍若參與台灣的軍演，等於是兩國實質上的軍事合作，具有高度政治上與軍事上的意涵，比《台灣旅行法》更具敏感性，對於美國行政部門來說，不利於美中之間關於「一個中國」政策的默契。

美國國會不乏許多親台議員，我政府對國會議員的遊說工作也下了不少功夫，依照《台灣旅行法》通過的經驗，儘管大陸一定會針對《2019國防授權法》提出嚴正抗議，但是關關難過關關過，最後法案內容關於台灣的部分一字未動送出國會，並不讓人意外。

不過，就算國會通過了法案，美行政部門要怎麼落實法案內容，國會仍無法干涉。行政部門的態度與積極度，才是最終影響法案效力的關鍵，美軍聽取「建議」但不願落實，說穿了也是白搭。

以《台灣旅行法》為例，自3月中美國總統川普簽署之後，迄今未見我方期待中的更高層級官員來台。日前美國在台協會內湖新館落成，美方也僅派出主管教育文化的助理國務卿羅伊斯來台慶賀，而這個層級的官員，其實在馬政府時代就來過，因此《台灣旅行法》檯面上是拉近了台美關係，可惜的是目前仍沒有帶來實質的突破。

王高成強調，軍事上的聯合演習只有邦交國或是軍事同盟才會這樣做，但光是多邊參與的環太平洋軍事演習，美軍至今仍迴避邀請台灣參加，很難想像會直接參加台灣內部的軍演。「現在看起來，川普政府沒辦法阻止國會通過法案，但要不要執行的權力仍舊牢牢掌握在行政部門手上。」

(中國時報)

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