學者認 陸將採取行動懲罰台灣

2018年06月20日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

美國參議院通過2019年《國防授權法》草案，建議美軍應適度參加台灣軍演，也應考慮支持美國醫療船前往台灣訪問，形同再度向大陸打「台灣牌」。大陸國際關係學者時殷弘認為，如果美軍落實此建議，大陸將對台灣採取懲罰手段，包括軍事示威、挖邦交國、禁止民眾赴台旅遊等。

中國人民大學國際關係學院教授、大陸國務院參事時殷弘昨受訪表示，針對美國打「台灣牌」，要升級和台灣當局的政、軍關係，大陸會十分警惕，如果一旦美方付諸實際行動，大陸將採取行動，懲罰台灣。

大陸外交部智庫、中國國際關係研究院研究員郭憲綱表示，美國國會現在只是通過法案，如果行政當局付諸實施，將對陸美關係造成負面影響，因為台灣是中國的一部分，是大陸的核心利益，如果美國違反一個中國原則，會讓陸美關係出現倒退。

郭憲綱表示，民進黨政府不要以為有了美國支持，腰桿硬了，和大陸的關係可以愈走愈遠，這樣只會衝擊兩岸關係。陸美兩國在台灣問題上的博弈一直持續著，美方如果採取上述措施，大陸一定有回應的辦法，「除了在外交上向美國表示抗議，也會促使大陸在國防上加強準備。」

此外，為了符合大陸政府的要求，部分航空公司網站將台灣列為中國的一部分，國安會祕書長李大維說，政府將鼓勵國人拒搭或是控告航空公司。大陸外交部發言人耿爽19日在例行記者會中表示，陸方此前已多次表態，「世界上只有一個中國，香港、澳門、台灣從來都是中國的一部分，這是客觀事實、基本常識，也是國際社會的普遍共識。」

耿爽表示，在大陸經營的外國企業應當尊重大陸的主權和領土完整，遵守大陸法律，尊重大陸人民的民族感情。這是任何外國企業在大陸經營的最基本遵循，「我奉勸台灣當局不要再試圖螳臂擋車了。」

(中國時報)