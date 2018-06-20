「這樣做不太好」日多次向陸表達關切

2018年06月20日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京19日電 ／東京19日電

日航、全日空兩家航空公司在大陸施壓下，將「台灣」改為「中國台灣」，引發台灣抗議，日本內閣官房長官菅義偉19日表示，已透過外交管道向陸方表達關切。

菅義偉昨在例行記者會上，被問及日航和全日空改變網站上台灣名稱，台灣已指示駐日代表處向航空公司抗議，日本政府對此事有何說法。

菅義偉回答：「日本政府會注意相關的狀況，但一般來說，政府對於民間企業的活動，不應基於特定政治立場，強制要求其採取措施，這樣做不太好。」

菅義偉說：「日本政府已透過外交管道，已多次針對此事向中方表達我國的關心。無論如何，有關台灣的問題，期待由當事者之間通過直接對話和平解決，乃我國一貫立場。」

至於日本如何透過外交管道向陸方表達關切，菅義偉表示，「外交上的應對，無法在此詳細說明，但外務省已透過中國課長向中國外交層級的管道，表達了我國（日本）的擔憂。」

日航和全日空因大陸施壓，修改大陸和香港官網，將「台灣」標註改為「中國台灣」，不過台灣官網維持「台灣」不變。外交部針對這兩家航空公司的區隔做法表示，我方還是非常不滿意，但還是感謝他們展現善意。外交部強調，希望能做到在任何場域，包括虛擬網域，都不要有任何矮化台灣的做法。

(中國時報)