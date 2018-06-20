陸美貿易戰 台股慘綠台幣倒

台北股市19日在端午長假後開市，受到陸美雙方再互祭高關稅，亞洲主要股市早盤全面震盪開低影響，台股大盤指數也下挫，盤中一度大跌超過180點，跌破11,000點關卡。（陳信翰攝）

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中國時報
／台北報導

陸美貿易戰增溫，全球股市昨日無一倖免，陸港股匯更是重災區，上證綜指跌至兩年新低，並現千股跌停，而台股也受累重挫183點，收在1萬904點，「萬一」大關失守。匯市方面，人民幣對美元在岸價大跌超過500基點，收盤報6.4743，創逾5個月新低。台幣昨也大跌重貶1.84角，以30.186元作收，創下7個月新低價。

上證千股跌停 創2年新低

美國總統川普揚言將對2000億美元的大陸商品加徵10％關稅，首當其衝的自是陸港股市，滬指開盤就跌破3000點整數大關，收盤跌3.78％，創兩年新低，並再現千股跌停。深證成指也重跌5.31％，香港恒生則跌破3萬大關，跌幅2.78％。

對於A股重挫原因，路透引述首創證券高級投資顧問張彥芸指出，貿易戰天天升級沒有底線，已經超預期，而且又在6月底流動性比較緊張的時間點，多個利空因素疊加導致市場悲觀情緒集體釋放。

台股方面，因聯準會加快升息，加上遇端午連假前賣壓干擾，已經先天不良，開盤有台積電、鴻海及大立光等蘋果三雄帶頭領跌，尾盤國巨、玉晶光再被空軍重襲，盤勢一路開低走低，三大法人賣超166.26億元，終場大跌逾百點，失守月線大關。

群益金鼎證券總經理趙永飛表示，台灣、歐美以及日本等股市，本來就處於高檔，現在遇上陸美貿易戰，高檔震盪難免，若兩隻大象戰火繼續延燒，台股恐下探1萬200點，與貿易戰相關的電子類股要特別小心。

外資狂掃美元 台幣跌1.84角

日盛中國豐收平衡基金經理人黃昱仁認為，陸股短期受到陸美貿易戰因素干擾，但現階段資金面、經濟面皆有支撐，而A股也納入MSCI成外資新寵，整體來說，A股上檔空間可期，建議股債並進、掌握機會。

匯市因外資「逃難」，台北及元太外匯經紀公司總成交量衝上26億美元，幾乎是平常時候的2倍，是近3年多來最大量。儘管出口商順勢拋售美元，但仍難敵外資大軍狂掃美元，新台幣「貶值特快車」過站不停，愈貶愈凶，顯示這波資金撤離相當猛烈。

至於人民幣，在岸對美元匯率貶破6.47關卡，一度貶到6.4734，創今年以來新低，離岸人民幣走貶逾200點，最低來到6.4803。招商銀行外匯首席分析師李劉陽指出，中美貿易戰沒有階段性緩和前，人民幣將承壓。

(中國時報)

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