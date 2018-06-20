衝擊GDP長期不確定性最致命

2018年06月20日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰烽火再起，全球貿易會更緊縮、情況將更為嚴峻；元大寶華綜合經濟研究院昨引用國外經濟研究報告指出，短期衝擊有限，但長期影響難以評估，因為真正的問題不在當前貿易戰影響，而是未來不確定性大，報告也同時評估，對台灣經濟成長 (GDP) 影響程度可能有1%，大於對大陸以及美國GDP的衝擊。

元大寶華綜合經濟研究院長梁國源表示，陸美貿易戰只是經濟爭端的其中一環，陸美關係待解決的問題還包括政治、軍事，雙方關係的緊張，對台灣經濟隱藏著不確定性，且影響時間到底有多久也是未知數。

梁國源進一步指出，陸、美大國是台灣最重要的貿易夥伴，加上台灣在全球價值鏈中扮演重要角色，中間財的出口對GDP貢獻很高，兩隻大象打架，對台灣GDP絕對是「負面」衝擊，但至於影響數是否會達1%，梁國源認為，數據是靠經濟模型算出來，有討論空間，但不能否認的是「這次皮要繃緊了」。

中經院WTO及RTA中心副執行長李淳分析，陸美貿易戰再起話題，主要是美國七人小組赴北京談判，大陸官方採取「擦邊球」策略，即有回應，但沒針對核心問題作處理，加上美國近來與北韓關係舒緩，在沒有政治包袱的情況下，美國總統川普才會對大陸再施壓，貿易戰一觸即發。

美國第一階段對價值500億美元（約1.5兆元台幣）的大陸進口商品課徵25%關稅，其中，340億美元的進口商品自7月6日生效；李淳認為，接下來2、3個星期的演變是關鍵，畢竟美國以提高關稅為名，真正的目的是解決貿易逆差，以及防止美國技術、知識產權以不公平形式轉讓給大陸，簡言之，北京接下來的回應與態度，是雙方關係轉圜的關鍵。

(中國時報)