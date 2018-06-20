川普豪賭 陸將質量並重反擊

2018年06月20日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

美總統川普19日威脅北京，將針對價值2000億美元的大陸商品，另外追加10％關稅。大陸商務部隨即痛斥此舉是「極限施壓和訛詐的做法」；若美方失去理性、公布清單，陸方將不得不採取「數量型和質量型相結合」的綜合措施，做出強有力反制。大陸外交部發言人耿爽則奉勸美方回歸理性，停止損人不利己的言行。

陸商務部昨指出，美方發起貿易戰，違背市場規律，不符合當今世界發展潮流，傷害陸美兩國人民和企業利益，傷害全世界人民利益。陸方的應對既是為了維護和捍衛國家和人民利益，也是維護和捍衛自由貿易體制，維護和捍衛人類共同利益。

耿爽表示，美方有關言論顛倒黑白，對陸方進行無端指責，其目的是為了掩蓋自身的單邊主義和保護主義做法。近日，美方置雙方已形成的共識於不顧，反覆無常，再度挑起貿易戰，其做法已失信於世人，傷害中美兩國人民和企業利益，傷害全世界人民利益。

耿爽說，陸方不想打貿易戰，但也不怕打貿易戰，將繼續採取有效舉措，堅決捍衛國家利益和人民利益，及經濟全球化和多邊貿易體制，「一句話，我們奉勸美方回歸理性，停止損人不利己的言行。」

大陸鷹派媒體《環球時報》昨社評批評，川普希望以陸方不還手的方式控制貿易戰規模，形成他違反國際貿易準則從大陸「乾淨利索搶劫一把」的效果，以此炫耀證明他的「強硬路線」是對的。

社評警告，川普的豪賭不僅損害大陸人民利益，且把美國公眾利益當成賭注押了上去，「他相當於把一顆原子彈放在了中美的正中間，一旦引爆，兩邊遭殃。」

面對美方再加徵2000億美元關稅，人民大學國際關係學院教授、國務院參事時殷弘認為，美國目的是在大陸已許諾的空前讓步之外，再次做出更大的讓步。「面對美方要脅，陸方在經過一陣抵抗後，最終還是會妥協，做出其他必要的重大讓步。」

(中國時報)