非典型貿易戰 全球「皮繃緊一點」

2018年06月20日 04:10 中國時報 陳秀蘭

隨著川普揚言對2000億美元大陸商品加徵10%關稅，而且還威脅如果大陸繼續反擊，還要再額外加碼2000億美元，頓時間陸美貿易戰再度腥風血雨。只是，面對美國變本加厲、步步近逼，大陸也放出狠話，要結合數量型和質量型措施反制，一場非典型貿易戰已悄然上演。

6月初當美國商務部宣布與中興通訊和解，中興以繳交巨額罰鍰，換取禁售令解除，讓瀕戰的陸美貿易戰出現轉寰，但不到幾天，川普就馬上變臉，對大陸公布500億美元商品的加稅清單，大陸隨即反擊，公布同等規模美國商品加稅清單反制，讓好不容易熄火的陸美貿易戰再度點燃。

但令人尋味的是，陸美貿易戰鼓頻捶，但總是「狼來了」，在雙方嗆來嗆去，放話對幹那一刻前嘎然而止，幾回合下來，老戲碼不斷重演，但6月15日川普公布500億美元大陸商品加稅清單，陸方也回擊了，貿易戰真的開火了，但敏感的華爾街市場卻免疫了，股市只震盪一天，隔天就回穩。

但這次還會像前幾次一樣，又是狼來了?恐怕不能掉以輕心。縱觀大陸商務部昨發出的聲明稿，不到300字隱含不少玄機。

首先陸方對美方在推出500億美元徵稅清單之後，又變本加厲，威脅將制定2000億美元徵稅清單，聲明稿回稱如果美方失去理性，將不得不採取數量型和質量型相結合的綜合措施，做出強有力反制。

這意味，未來陸美貿易戰，陸方反擊重點，將不再於多少億美元的加稅清單，而是會採取讓對方痛的「質量型」，即具殺傷力的措施，且還會針對美方這種無理性、極限施壓和訛詐做法，見招拆招，這也預示著貿易戰將進入一個新階段，也意味貿易戰進入非典型戰。

但令人憂心的是，全球經濟還在復甦期，特別是亞洲、中南美新興市場復甦都還很脆弱，美國選在聯準會上周加快升息腳步後，新興市場正疲於應付外資撤離金融動盪之際，如今貿易戰再來火上添油，這場非典型貿易戰，全球「皮得繃緊一點」，免得一著不慎，滿盤皆輸。

(中國時報)