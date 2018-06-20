擬恢復禁售令 中興股價再暴跌

2018年06月20日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國聯邦參議院18日壓倒性通過一項法案，恢復對大陸通訊設備大廠中興通訊（ZTE）的高科技晶片禁售令。該案駁回川普和中興達成的協議，後者再度面臨危機，也顯示共和黨控制的國會與白宮間罕見的一次對立。

不過，受此影響，中興在香港上市股票一開盤重挫，盤中一度暴跌27%報9.56港元，已跌到2016年7月以來新低，深圳股票則跌停10%。自上周恢復交易以來，累計跌幅已達60%。

參議院18日表決《2019財政年度國防授權法》（2019 NDAA）草案時，共和、民主兩黨參議員在草案中挾帶一項修正案，禁止中興和另一家陸通訊大廠華為向美國供應商購買零件。最後草案以85票贊同、10票反對通過。

該法案最終還需要由總統簽署才能生效。外界咸認，白宮會在這段時間內努力將這項修正案從國防授權法案中剔除。

提出修正案的議員包括民主黨參院領袖舒默，民主黨參議員范荷倫、布魯門塔與尼爾森；共和黨方面為盧比歐、柯頓與柯林斯。其中柯頓是川普的盟友，對共和黨外交政策有重要影響力。

美商務部4月中以中興違反美國對伊朗的制裁為由祭出7年禁令，擁有8萬名員工的中興通訊最近表示，這項禁令實施後導致其主要運作「停擺」，提高破產可能性。5月底川普政府同意鬆綁禁令，讓中興獲得一線生機，代價是再繳交14億美元罰金。川普後來在一則推文中說，他與習近平主席針對中興私下商談後，要求商務部減輕處罰。推文在國會引發強烈反彈。他在推文中說制裁中興會導致眾多中興員工失業的話被舒默譏諷，稱川普這樣做意在「令中國再度偉大」。

(中國時報)