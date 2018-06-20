江宜樺籲2025年應保留15％核電

前行政院長江宜樺批蔡政府預計在2025年達到非核家園是不切實際。右圖為2014年4月江在行政院長任內開記者會封存核四（本報資料照片）。左圖為核四廠（台電提供）。

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中國時報
／台北報導

核四燃料棒預計在7月運至美國，前行政院長江宜樺昨批評，蔡政府預計在2025年達到非核家園是不切實際，他認為至2025年，核能在發電配比上，應保留15％，以逐步邁向非核家園。若依蔡政府版本，核能為零，天然氣發電占5成，電價漲幅高達45％，將導致以製造業、服務業為主的7大產業，共計8萬3200人失業。

倉卒廢核 恐有嚴重後果

江宜樺主持的長風基金會，昨發布能源研究報告指出，2025年最適發電配比應以燃煤30％、燃氣40％、核能15％及再生能源15％為目標。江宜樺說，蔡政府喊出的口號可能變成一場空，如果2025無法做到核電歸零，應考慮核三廠延役或啟動核四廠。

研究報告指出，蔡政府版規畫2025年以後天然氣發電占5成，有能源過度集中風險，一旦供應、運輸或儲存生變，將造成國家能源危機；蔡政府版以政治決定在2025年倉卒廢核，屆時替代能源無法及時供應，將造成缺電及空氣汙染加劇之嚴重後果。

電價上漲 重傷7大產業

對於成本估計，報告指出，加計再生能源輔助成本及輸配電成本（0.536/度），蔡政府版電價 (3.80元/度) 較2016年平均電價成本 (2.62元/度)漲幅高達45％。

當電價上漲45％時，影響所及，製造業將減少3萬8700人就業，服務業減少3萬4200人就業，農林漁牧業將減少6600人、水電燃氣業減少2500人，總計就業人數約減少8萬3200人。

長風基金會能源政策研究小組召集人杜紫軍表示，桌子本來有4支腳，蔡政府把一支腳（指核電）砍掉、剩3支腳，所以桌子已經不穩了，蔡政府又把最高的比例壓在運輸最脆弱、儲存最脆弱的腳上（指天然氣），這樣的能源政策是錯誤設計。

核電除役 各國面臨挑戰

中央大學管理講座教授梁啟源則說，日本2011年核能占29％，即使經歷福島事件，至2030年占比是20％～22％，日本也不是零核國家。原本要明定廢核時程的有4個國家，包括德國、瑞士、比利時及台灣，其中瑞士改變主意不再廢核、比利時原定2015年核電除役，但目前已經延役，目前全球31個核電國家中，只有德國、台灣要廢核。

(中國時報)

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