新聞透視－下台才說真話 國民黨當初為何不堅持

2018年06月20日 04:10 中國時報 張理國

因應缺電危機，前總統馬英九及前行政院長江宜樺近日相繼提出啟用核四廠主張，核四廠歷經藍綠執政從2000年前總統陳水扁任內宣布停建以來，先後歷經15年進入封存狀態，可說一路被政治人物玩到掛，江宜樺說，非核家園應該保留至少15％的核電，算是遲來的真話，但真話為何總在下台後？國民黨當初若堅持做對的事，就不致有今日的缺電危機。

核四廠在民進黨執政期間宣布停建，蔡英文總統在2011年時也曾說過核四廠「續建不運轉」，在馬政府執政尾聲，核四廠被迫進入封存狀態，算一算前後18年的藍綠執政，核四廠沒發過一度電，已投資的2838億元最後全民埋單。

江宜樺在2013年2月18日接任行政院長，同月底就拋出政壇核彈，要將核四停建與否交付公投，江宜樺當時信誓旦旦賭上烏紗帽，若公投結果是在確保核安的情況下，民眾仍要停建核四，他會下台負責，江宜樺雖有勇氣，但黨務系統、立法院黨團因忌憚民間反核勢力，並未全心支持。

不過，國民黨在次年底因為2014九合一大選慘敗，江宜樺黯然下台，江宜樺所主張的核四公投案在人去政息後，瞻前顧後，不再力推，事後證明，即使國民黨未全力推動核四公投，依然在2016年丟掉大半江山。

國民黨在下台後才說真話，不免讓人質疑，當初為何不堅持到底？以公投決定核四廠的命運，反讓核四廠的運轉一拖再拖，如今還要回頭靠核二廠老機組負起救援任務，馬政府未堅持做對的事，誰說不是讓支持者看不下去的主因？

(中國時報)