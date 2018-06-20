軍改修法無共識 今表決大戰

2018年06月20日 04:10 中國時報 朱真楷 、 楊孟立 、楊佳穎、 季節 ／台北報導 、楊佳穎、／台北報導

立法院臨時會昨持續處理軍人年改修法草案。其中，關於新法施行日期，每2年挹注退撫基金200億、10年挹注1千億元等條文，因取得共識，已先行完成二讀；但起支俸率、離婚配偶請求權、18％優存利息等因朝野協商後仍無共識，預計今天將在院會展開表決大戰。

爭議多時的《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案，民進黨立法院黨團原擬昨日闖關，但因朝野間未達共識的條文多達10多項，民進黨為減緩反彈力道，同意先於昨日就有共識、無爭議的條文進行二讀。

在退撫基金部分，為避免基金財務缺口擴大，退輔會將分10年編列預算，每2年編列200億元、總額1000億元挹注退撫基金。而新修法的施行日期，民進黨原堅持與公教同在7月1日上路，但因時間逼近，為避免倉皇上路，昨改由行政院另訂之。

儘管部分修正草案已於昨下午完成二讀，但最爭議的部分，包括起支俸率、18％優存利息、遺屬年金、離婚配偶請求權等15條條文，則保留至今日院會處理，若無意外仍將訴諸表決，預計今天可完成三讀。

民進黨團總召柯建銘表示，有關軍改的朝野協商，民進黨有所退讓，希望國民黨團不要再占領主席台。國民黨團書記長李彥秀則呼籲民進黨別成為現役軍人的絆腳石。她強調，包括起支俸率、不溯及既往、離婚請求權、軍人轉職等關鍵條文，高度影響退役軍人權益，希望朝野還是有機會透過廣泛討論達到共識，最後再進行表決。

反軍改團體「八百壯士」昨亦發動遊行，他們要求不溯及既往，除非現役先行，後備役暫緩，才會停止抗爭。

(中國時報)