反空汙公投被卡 藍批中選會刁難

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中國時報
楊佳穎／台北報導

國民黨立委盧秀燕在4月3日提出降低火力發電公投案，經歷聽證會、補正等程序，至今已78天仍未通過，恐趕不及完成第二階段連署並進入年底公投投票。盧秀燕昨日出面痛批中選會「為杯葛而杯葛、為刁難而刁難」，剛廢除鳥籠公投，卻來了個太上皇公投，更質疑民進黨反空汙是打假球。

國民黨立法院黨團昨日在立法院召開「空汙公投一卡再卡，中選會淪政治打手」記者會。黨團總召林德福表示，如此重要民生公投案，居然提出78天仍未獲通過；且經歷聽證會、補正等程序，又被要求要將內容資料送交經濟部、環保署，就放在環保署副署長詹順貴的桌上卡到現在，痛批中選會已淪為政治打手。

林德福接著指出，民進黨推動的動物保護法增訂專章、以台灣為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運等公投提案，耗費時間最短14天、最長47天；反觀國民黨推動的降低火力發電廠發電量、核食相關公投提案，歷最少56天、最多78天仍未通過審查，質疑中選會「藍綠大小眼」。

盧秀燕則說，從公投法修正以來，自己的提案是史上最被刁難、審查最久的案子，而無法通過的原因居然是案子要送到詹順貴的桌上，「他還沒看過、批准同意並回到中選會，所以我的案子要被刁難在那裡。」

盧秀燕進一步強調，「我們廢除鳥籠公投，現在來了個太上皇公投」，人民提的案子，內容還要經過行政機關審查，「若這樣為何還要公投？」國民黨立委江啟臣也質疑，整個公投案問題很簡單，不知道有什麼需要實質審查的。他也喊話台中市長林佳龍，若在乎中部民眾的健康、呼吸權，「請你站出來要求中選會、要求民進黨政府不要阻撓這樣的公投提案。」

(中國時報)

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