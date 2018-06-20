金金併增4條件 須無負面形象

金管會通過金金併誘因原則，新增4條件，主委顧立雄曾表示，金金併順利的話，預估在10月或11月上路。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

金管會通過「金金併」誘因原則，除了申請當買家的金控、銀行必須符合大股東適格性，且非公股行庫外，新增4項條件，分別為「資本充實」、「經營能力佳」、「有國際布局發展能力」及「企業社會責任良好」，銀行局副局長莊琇媛表示，最後一項將參考公司治理評鑑、CSR等，「不能有企業形象負面問題」。

為積極推動金融整併，金管會19日在業務會報上通過「增加金融機構整併誘因」政策原則。包括將金控首次投資其他金融業應取得的持股比率調降到10％，先參股、再整併；買家須採公開收購，讓小股東有同樣機會出售股份；為避免時間拖太長，金管會參考過去合併案例，要求買家應在3年限期內完成整併，申請時也要提出退場計畫。

買家除了排除公股行庫，金管會並新增了4項條件，須同時具備「資本充實」、「經營能力佳」、「有國際布局發展能力」和「企業社會責任良好」。

莊琇媛指出，將針對這4項條件，在相關辦法中擬定量化指標，如經營能力可以參考各項財務指標；也將以子公司海外據點，或在金融中心的設點狀況，評估國際布局發展能力。

評選參考CSR報告書

其中，「企業社會責任良好」的標準較抽象，莊琇媛指出，買家金控或銀行「不能有對企業形象造成負面影響的問題」，將參考企業社會責任（CSR）報告書，以及公司治理評鑑結果。以今年證交所在4月公布的公司治理評鑑來看，進入前5％的優等生，僅有富邦金、國泰金、玉山金3家。

買家合格自有資本降

另外，金管會通過提供資本計提誘因，金控將比照銀行，為整併而進行的參股投資，在整併期間內計算資本適足率時，將用200％風險權數的方式計提資本，不用從自有資本中扣除。也就是說，比起原本的計算方式，買家的合格自有資本，例如股本等需求大幅減少。

金管會主委顧立雄曾表示，金金併順利的話預估在10月或11月、完成法規預告後上路，莊琇媛說，相關法規修正公聽會最快7月舉行，到時再整合各方意見。

(中國時報)

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