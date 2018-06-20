輔導在地商家 Sea集團加大投資台灣

2018年06月20日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

新加坡Sea集團昨宣布，完成先前公布的可轉債募資，發行規模從最初的4億美元增加到5.75億美元（約台幣173.5億），顯示全球投資人對於蝦皮在東南亞與台灣強勁增長的認可；Sea集團也同時宣示，將在台灣加大投資力度，協助台灣產業升級，提升電商和電競國際競爭力。

Sea集團董事長兼執行長Forrest Li表示，全球投資人對此募資案熱烈反應，強調了Sea集團在快速成長的東南亞與台灣所扮演的核心角色，他說：「Sea集團非常高興透過這次募資，強化與既有投資人的關係，進一步認可Sea集團在東南亞與台灣的成長潛力，在優秀領導地位下，吸引新投資者一起合作。」

Sea集團台灣區負責人黃大維表示，集團於2010年在台灣開展創業，近8年的努力、穩健成長，旗下電商品牌蝦皮購物以及遊戲品牌Garena，已成為台灣近千人員工的大家庭。

黃大維說，台灣是Sea集團的「起家厝」，會繼續秉持給予使用者最卓越體驗和促進產業升級理念，不斷投入資源輔導在地中小型商家、培育優秀電競選手，並積極配合政府新南向計畫，協助臺灣品牌前進東南亞。

黃大維表示，Sea集團未來將在台建置完善的物流倉儲系統，在當地創造更多就業機會，並持續創新蝦皮購物產品介面，讓台灣的買家和賣家享受優質的電子商務體驗，並且和當地的中小企業能一同成長，提升電商及電競產業鏈的國際競爭力。

(中國時報)