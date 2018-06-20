台灣CEO對未來3年國內發展保守

2018年06月20日 04:10 中國時報 譚淑珍 ／台北報導 ／台北報導

安侯建業（KPMG）昨（19）日發布「2018年台灣CEO前瞻大調查」結果顯示，台灣CEO對未來3年國內發展的信心程度只有36％，較過去2年的數據是「先腰斬再打折」，創下3年來的新低，相對的持觀望態度的CEO飆升至56％，也創下新高。

KPMG從2016年開始，針對國內企業年營業額超過50億美元以上的50位CEO進行訪談，KPMG執行長林琬琬指出，比較連續3年的調查，2018年CEO對國家景氣發展的信心程度相對較低沉，多持觀望態度。

依據報告指出，企業多持觀望態度，主要是因國內長期政治因素不穩定，導致企業在營運及發展上有較多的顧慮，表現在數據上是2016年CEO的信心程度比例高達92％，2017年也有80％的CEO對未來充滿信心，但2018年卻直線滑落至36％。

影響所及，調查也顯示，台灣CEO對未來3年企業的營收成長，也抱持著較為保守的態度，將近8成的CEO認為，只有不到2％的成長，相對的，全球CEO則有44％認為企業營收成長可超過2％。

林琬琬指出，雖然台灣的CEO對國內景氣發展顯得信心不足，但是，對海外布局卻有較大的變動，台灣企業的投資規畫順應市場也不斷的更新。

調查顯示，未來3年，台灣CEO將北美視為投資市場的第一優先，林琬琬說，非常意外的是，今年非常多的CEO將非洲選為投資優先的地區，也因此，非洲與亞洲新興國家，在這次調查中並列為第二，與過去2年分別以大陸、美、歐，以及亞太地區為主要投資市場，有顯著差別，不過，亞洲市場依然是台灣CEO的主要投資方向。

這也顯示出，在美國保護主義，促使CEO首選北美為投資市場的同時，亞洲或非洲等新興市場，台灣CEO也都有所掌握，讓企業插旗國際市場。

(中國時報)