哈日族福音 JCB也能Apple Pay

2018年06月20日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

三大Pay再添生力軍！JCB國際組織即日起開始支援使用Apple Pay，台灣也成為日本以外第一個支援使用Apple Pay的國家，首波由玉山銀、聯邦銀打頭陣，其他銀行陸續跟進，可望刺激綁卡量及簽帳額再成長。

國際三大Pay自從2017年3月底上路後，帶動行動支付刷卡熱潮，根據金管會統計，去年國際三大Pay平均每月刷卡金額為11.3億元，2018年以來每月平均刷了18億元，成長近6成，總綁卡量也衝到321萬張。

過去Apple Pay只支援Visa、萬事達卡兩大國際組織，對於喜歡去日本旅遊的台灣人來說，JCB的需求不小，這讓JCB國際組織加速與Apple洽談，終於讓台灣成為繼日本之後，第一個伸向海外市場的適用國家，成效備受期待。

JCB國際組織台灣代表處總經理日野治表示，台灣發行的JCB信用卡多半具有感應交易功能，大部分特約商店也配有支援感應交易功能的刷卡機，因此在整體環境上，台灣的感應交易市場已經相當普及且成熟。

銀行業者指出，Visa、萬事達卡及JCB都到位了，對於處於停滯的綁卡量有刺激效果，簽帳金額方面，國際三大Pay刷卡持續成長，但用三大Pay付款的金額占比僅0.57％，仍有很大的成長空間，還需要加把勁。

銀行業者認為，刷卡習慣改變需要時間，且不是每支手機都能刷卡，必須支援國際三大Pay，另外就是支付場景，要嗶也要店家有相同的對應設備，也可能店家只支援掃碼（如街口、Line Pay），不收三大Pay。

隨著JCB的入列，台灣行動支付市場也進入感應、掃碼各據一方，目前已經有14家銀行開辦三大Pay信用卡業務，有4家銀行籌備中，把台灣Pay狠狠拋在腦後，至於掃碼則以街口、Line Pay較為普及，領先其他業者。

(中國時報)