王道銀獲傑出「企業形象獎」

2018年06月20日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

王道銀行（O-Bank）榮獲財團法人公共關係基金會頒發「2018年傑出公關獎－企業形象獎」傑出獎，表彰王道銀行在轉型商銀過程中，從無到有成功建立起數位銀行與普惠金融的形象特色，深獲專業評審團的肯定。

財團法人公共關係基金會自1991年舉辦「傑出公關獎」選拔，表彰企業公關與形象塑造之專業價值，為台灣公關界的重要獎項。本次第十一屆傑出公關獎包含「企業形象獎」、「危機管理獎」、「議題溝通獎」、「品牌傳播獎」、「非營利組織公關獎」、「政府傳播獎」、「企業社會責任獎」、「發言人獎」等共九項獎項，吸引眾多知名企業與公關公司參賽，並由產、官、學界組成專業評審團隊，歷經初審與決審後決定得獎作品。王道銀行此次以「轉型商銀企業形象公關計畫」參賽，成功在「企業形象獎」的類別中拔得頭籌。

王道銀行於2017年自台灣工業銀行轉型且更名為王道商業銀行，為了讓更多人認識嶄新的企業名稱與迥然不同的企業形象，藉由策劃執行「轉型商銀企業形象公關計畫」，逐步建立起「藉由數位創新打造普惠金融願景」之企業形象，更結合其於2017年底通過B型企業認證之議題，將B型企業認證「與世人共好」的理念融入至企業形象中，成功打造王道銀行與傳統金融業不同的企業精神與價值。

王道銀行企業溝通部資深協理蕭至佑表示：「王道銀行面對轉型為全新商業銀行的重大轉變，藉由不斷地與外部溝通，成功在傳統且飽和的金融產業中創造品牌知名度，並成功打造兼具『數位』與『普惠』的企業形象。本次獲頒『企業形象獎』之傑出獎，要感謝評審團與所有媒體朋友們一路以來的支持，王道銀行會於各方面更加努力地實踐企業精神，與所有利害關係人共好。」

(中國時報)