長照扣除額擬納修法 傾向不排富

2018年06月20日 04:10 中國時報 呂雪彗 ／台北報導 ／台北報導

據了解，財政部《所得稅法》修正案送行政院審議決延至7月中旬，針對金管會建議在綜所稅增列長照費用扣除額項目，財政部擬納入修法，以配合高齡化社會趨勢，未來不論請外籍或本勞看護，或住宿長照養護機構，可適用一定長照扣除額，且傾向不排富。

至長照保險額外增訂列舉扣除部分，官員表示，不會額外增列，若要列報會考慮併入保險費用，但列舉扣除上限2.4萬元額度評估放寬調高。

財政部正檢討所得稅法修正案，擬修正有二大塊，一是有所謂「名模條款」的採20萬薪資所得定額扣除，或核實減除二擇一；另一塊即檢討綜所稅的扣除額項目。

日前財政部已召開公聽會聽取各界意見，因需詳細評估稅損衝擊，6月底來不及送行政院審議，確定要延至7月中旬。

據了解，學者研究薪資核實列舉，建議7大項目支出作為核實減除項目，包括差旅費、行車油費、治裝費、進修訓練費、職業所屬工、商、公會會費、助理費、職業上班工具支出等。其中助理費是少數人才有的所得項目，財政部決予以踢除，僅其中6項列入減除項目，惟有的項目（例如治裝費）會訂定占薪資比例上限，不能百分百減除。官員說，所有費用均需雇主出具證明並未負擔，且會簡化雇主出具證明方式。

綜所稅扣除額項目，因金管會很早即建議財政部增列長照費用扣除額或年金保險費用列舉扣除，財政部同意採納金管會建議，擬增訂長照特別扣除額。

(中國時報)