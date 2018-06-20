國文全選擇題 寫作獨立施測

2018年06月20日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

今年指考的變革是，國文科只考選擇題，沒有非選擇題。今年大學指考7月1日至3日舉行，總計有5萬700餘人應考，各考（分）區「試場分配表」與詳細地點昨已在大考中心網站公布，考生可上網查詢。

總計逾5萬考生應試

過去每年1月底、2月初的大學學測國文科包含選擇題及非選擇題，但從今年起，「國文（選擇題）」與「國語文寫作能力測驗（國寫）」分開，國寫正式獨立施測；同時，今年7月份的指考國文科就不考非選擇題，全部都是選擇題。

大考中心表示，經過這樣的調整，自今年指考開始，國文、公民與社會2科全為選擇題，其餘各科目均有選擇題及非選擇題。

大考中心指出，各考（分）區開放試場供考生查看時間，以前一天下午2時至4時為原則；47個分區學校中，39個分區於7月1日開始考試，於6月30日下午開放查看；有8個分區於7月2日開始考試，於7月1日下午開放查看。

帶身分證、考試通知

大考中心指出，考試前會寄發考試通知，但取消製發准考證，為利於考生查找試場，仍請考生於考試當日攜帶考試通知。若於考試前毀損或遺失考試通知，可自行至大考中心網站「107指考試務專區」查覽或列印。

考生入場應試時必須攜帶有效證件之一應試，以避免因違規而被扣減成績。簡章規定之有效證件為以下5種：國民身分證正本、附有照片健保卡正本、居留證正本、護照正本、駕駛執照正本。學生證、無照片健保卡、證件影本，都是無效證件。

(中國時報)