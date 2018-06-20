醫學生期末考 為長者下廚

2018年06月20日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

配合邁入高齡化社會，陽明大學通識課「飲食與文化：從歷史到當代生命關懷」，在期末考以「最想做給長輩的菜」為題，讓醫學生結合醫學與營養知識，並訪談長者飲食習慣，親手做羹湯，DIY設計銀髮食譜與菜單。

「飲食與文化：從歷史到當代生命關懷」安排參與修課的30多名學生，設身處地了解長者身體狀態，並思考其飲食需求後，從設計食材、採買原料到烹飪料理，皆一手包辦，最後再由老師及同學互相討論與評量成果。

這門課程由陽明大學視覺文化研究所助理教授黃桂瑩開設，她說，陽明大學的學生大多都是醫學背景，這些學生未來都是醫護人員，考量到飲食是健康的基礎，希望讓這群未來的醫護人員，懂得學以致用，實際體驗高齡長者的飲食需求，未來在專業領域能更有同理心。

陽明大學醫工系大二生盧廷洋、劉昀昌及曾鈺惠，3人皆選修這門通識課，一同在期末考設計銀髮菜單；盧廷洋說，小組成員以曾鈺惠的外公作為主角，在了解他的飲食喜好還有身體狀況後，決定以鮭魚豆腐作為主餐，搭配三蔬炒雞肉，另外還有他平常最常吃的高麗菜泡菜，當作配菜，並以桂圓紅棗茶作為飲料。

談及修課心得，劉昀昌則說，設計銀髮菜餚，需懂得站在對方的角度思考，而校內大多是醫學系師生，不只老師授課多能從專業指導，學生在製作料理時，也能結合醫學知識，製作出最適合年長者的菜單。

(中國時報)