藍武士頭槌 要了哥國的命

2018年06月20日 04:10 中國時報 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

大迫勇也（藍衣15號）頭槌建功，日本2比1爆冷氣走哥倫比亞。（路透）

哥倫比亞C.桑契斯手球，被判罰本屆世足賽第一張紅牌出場，表情顯得無奈。（新華社）

2018世足賽戰績及賽程

亞洲球隊在本屆世足賽雖已有伊朗拿下一勝，但那是靠對手摩洛哥擺烏龍；昨晚日本隊雖是仗著11人對10人的優勢，以2比1力克強敵哥倫比亞，惟過程仍十分精采，也報了上屆世足以1比4慘敗的一箭之仇！這也是日本在國際大賽首次擊敗南美球隊，且藍武士上次在世足獲勝已是8年前2010年南非世足賽，當時在小組賽曾擊敗喀麥隆、丹麥。

哥國開賽就10打11

昨役的關鍵是開賽後僅3分鐘，哥倫比亞防守一個閃神，日本隊大迫勇也接獲隊友長傳，在禁區邊緣單刀起腳射門，被哥倫比亞門將歐斯皮納擋出，香川真司趨前補射，哥國後衛C.桑契斯情急伸出右臂把球碰掉。立刻拿到本屆第一張紅牌，按規定不僅要被罰下場，且須禁賽；裁判經VAR確認後，日本獲得罰踢12碼球的機會，比賽第6分鐘由香川踢進，取得1比0領先。

突如其來的變故讓哥倫比亞被迫以10人對抗對手的11人，但未減緩攻勢。第39分鐘昆泰洛在門前左側獲得自由球的機會，冷不防起腳直接射門，球不快但角度奇佳；日本門將川島永嗣雖撲倒在地把球接住，但球已滾過球門線，哥倫比亞扳成1比1平手。

J羅腿傷替補上陣

日本隊人數佔上風，不斷發動攻勢，控球率也優於哥倫比亞，乾貴士、大迫勇也都有不錯射門機會，不過都被哥國門神歐斯皮納擋住。比賽第59分鐘，眾所矚目的J羅終於替補上場；第69分鐘，日本隊也換上本田圭佑，雙方都想加強攻勢。

第73分鐘，日本獲得角球機會，漂亮把球開到球門前數碼，大迫勇也奮力躍起頭槌，只見球打中門柱彈入網內，日本取得2比1領先。哥倫比亞處於落後劣勢開始加強反撲，但都被日本守下；終場日本就以2比1爆冷力克哥國，旗開得勝，率先拿下3分積分。此外，昨役J羅因腿傷未完全復原並未先發，可能也是哥國飲恨的原因之一。

(中國時報)