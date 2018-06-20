世足》伊比利雙牙再出擊 力拚首勝

2018年06月20日 04:10 中國時報 陳志祥 、 黃邱倫 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯世足賽20日凌晨起展開第2輪賽事，在地主俄羅斯與埃及之戰後，20日晚間烏拉圭面對沙烏地阿拉伯也要尋求2連勝。而B組焦點還是在C.羅納多身上，將帶領葡萄牙對陣「阿特拉斯雄獅」摩洛哥，尋求首勝，西班牙則對上率先替亞洲奪勝的伊朗。

葡萄牙在小組賽首戰西班牙踢成3比3，葡軍首進3球是52年前的事了，第2戰對上摩洛哥，葡萄牙前鋒席爾瓦談到摩洛哥的優勢，他表示，摩洛哥有不少球員出生在歐洲，這是艱難的比賽，摩洛哥將會全力對付葡萄牙，他們還沒有認輸。

C羅不能光靠自己搶著進球，需要隊友相挺才能讓葡萄牙繼續挺進，23歲前鋒席爾瓦是很好的搭檔，席爾瓦表示，當C羅進一步攻擊，他可以防守，搶占最有利位置，當我們一起進擊時，我們可以爭取更多攻擊對手空間。

B組小組賽在21日凌晨有1場伊朗與西班牙之戰，由於伊朗首戰以1比0力克摩洛哥，成為亞洲球隊第1勝，伊朗開賽表現不俗，目前伊朗排名B組第1，對上西班牙更有自信。

不過，西班牙雖然被葡萄牙3比3逼和，全隊踢出經典之作，狄亞哥科斯塔已經證明自己可以融入球隊，順利進球，最重要的是隊長拉莫斯將會支援門將德赫亞強化守門能力，減少失球。

A組烏拉圭首戰擊敗少了英超金靴薩拉的埃及，1比0其實贏得並不輕鬆，尤其當家射手蘇亞雷斯似乎還不在狀況內，整場比賽3次射門機會都沒能把握住，若不是第89分鐘吉曼奈茲破門建功，甚至可能平局作收，次役對沙烏地必須找回水準，

沙烏地從1994年首度打入世足賽並踢出驚豔的16強之後，在3屆世足均1勝難求，加上本屆首戰，沙烏地阿拉伯已在世足賽11連不勝。20日與烏拉圭之戰，首要目標當然是終結24年來的「不勝魔咒」。

(中國時報)