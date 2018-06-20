蘿蔔看世足－鐵漢的淚水 巴拿馬榮耀時刻

巴拿馬隊長托雷斯（左）在賽前聆聽國歌時流淚。（路透）

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中國時報

巴拿馬首戰對決「歐洲紅魔」比利時，綽號是「無敵鐵金剛」的隊長後衛羅曼托雷斯，在賽前唱國歌時留下了淚水。儘管最終以0比3輸給強大的比利時，但球員和球迷沒有低落或失意，因為能夠第一次站上世足舞台，已是他們榮耀的一日。

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這樣的感動，就連不是巴拿馬人、而且之前已有4次體驗世足賽經驗的哥倫比亞籍教頭達瑞歐戈梅斯，也都覺得感同身受。

戈梅斯在1990、1994世足賽，是以助理教練的身分隨祖國哥倫比亞參與，1994世足賽還伴隨著心碎的回憶，後衛艾斯寇巴（Andres Escobar）不慎踢進烏龍球，竟在回國後遭到槍殺。1998年，他以哥倫比亞教頭身分出征法國，4年後則把厄瓜多隊帶進了世足賽。

「今天是令我們感到激動的一天，即使是我第五次參與世足賽，我仍覺得像是自己的第一次。」戈梅斯說：「我非常開心、非常緊張，也非常焦慮。」

巴拿馬教頭達瑞歐戈梅斯，共帶過3支不同的隊伍打入世足賽。（路透）

戈梅斯對世足賽並不陌生，甚至連帶領國家隊搶下歷史性的首張世足門票也有經驗，就是2002年的厄瓜多，這次俄羅斯之旅仍然極為特別。他們到中北美暨加勒比海地區的資格賽最後一天，才拿到晉級門票，還是靠美國爆冷輸給千里達所賜。

出線過程中，巴拿馬也熬過失去隊友的痛楚，他們的中場球員恩利奎斯（Amilcar Henriquez），去年4月在家門口遭到謀殺。

托雷斯（右）力抗比利時前鋒盧卡庫。（路透）

至於以鐵漢形象著稱的托雷斯，則在2015年弄斷膝蓋十字韌帶，直到2016年8月底才正式復出。但他的拚勁從不打折，去年10月10日，就是托雷斯在終場前3分鐘對哥斯大黎加的致勝球，才讓巴拿馬拿到歷史性的首張世足門票。

走過這許多才來到俄羅斯，巴拿馬雖然輸掉世足處女秀，但對手是強大的比利時，勝負其實不那麼重要。門將潘內多說：「這麼多巴拿馬球迷來看我們的第一次世界盃，看到他們臉上的笑容，已經很夠了。」（作者李弘斌為3屆世足轉播講評）

(中國時報)

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