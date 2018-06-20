又爆冷 塞內加爾勝波蘭

塞內加爾的奎耶（右二）在禁區外遠射，被波蘭後衛齊歐內克（抱頭者）改變方向折射入網，形成烏龍球。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

世足賽小組賽首輪最後一場昨晚由H組波蘭、塞內加爾對壘，波蘭運氣超衰，上半場37分鐘奉送一顆烏龍球以0比1落後。下半場第60分鐘波蘭球員把球回傳給後場，沒注意到在場邊接受治療的塞隊球員尼安已獲准進場，並且將要截住這顆球；波蘭守門員見狀趕緊出擊，反而形成空門，被尼安輕鬆踢進第2球。塞隊2:1意外踢垮H組的種子隊，繼16年前首度進軍世足賽後再度締造另一個奇蹟。

昨役進行到上半場第37分鐘，塞隊球員奎耶在波蘭球門前起腳射門，球卻擊中波蘭後衛齊歐內克的腳，並且改變球的行進方向，守門員施薛斯尼早已往球門另一邊奔跑，只能眼睜睜看著球滾進球門，並且形成本屆世足賽第4顆烏龍球，塞隊取得1比0領先。

此役波蘭排出4-4-2的陣型，由全能前鋒萊萬多斯基與米利克擔任雙箭頭。塞內加爾則排出4-3-3陣式，把英超利物浦隊知名前鋒馬內擺在習慣的邊路位置，不過開賽後兩人都沒有太多發揮的空間，遭到對方嚴密看守，觸球機會並不算多。

波蘭仍掌握稍多的控球率，球員有組織的發動攻勢，一波一波攻向對方球門。塞內加爾則以速度取勝，常在後場斷球後長傳急攻，迅速向波蘭球門挺進。雙方顯得勢均力敵，雖都有幾次不錯的進攻機會，但都無法突破對方的後防。

比賽進行到下半場，雙方都嘗試換人並改變戰術，希望製造更多的突破機會。不過波蘭反而又造成一次傳球的嚴重失誤，被塞內加爾意外攻進第2球。

(中國時報)

蘿蔔看世足－鐵漢的淚水 巴拿馬…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。