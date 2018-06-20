又爆冷 塞內加爾勝波蘭

2018年06月20日 04:10 中國時報 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

世足賽小組賽首輪最後一場昨晚由H組波蘭、塞內加爾對壘，波蘭運氣超衰，上半場37分鐘奉送一顆烏龍球以0比1落後。下半場第60分鐘波蘭球員把球回傳給後場，沒注意到在場邊接受治療的塞隊球員尼安已獲准進場，並且將要截住這顆球；波蘭守門員見狀趕緊出擊，反而形成空門，被尼安輕鬆踢進第2球。塞隊2:1意外踢垮H組的種子隊，繼16年前首度進軍世足賽後再度締造另一個奇蹟。

昨役進行到上半場第37分鐘，塞隊球員奎耶在波蘭球門前起腳射門，球卻擊中波蘭後衛齊歐內克的腳，並且改變球的行進方向，守門員施薛斯尼早已往球門另一邊奔跑，只能眼睜睜看著球滾進球門，並且形成本屆世足賽第4顆烏龍球，塞隊取得1比0領先。

此役波蘭排出4-4-2的陣型，由全能前鋒萊萬多斯基與米利克擔任雙箭頭。塞內加爾則排出4-3-3陣式，把英超利物浦隊知名前鋒馬內擺在習慣的邊路位置，不過開賽後兩人都沒有太多發揮的空間，遭到對方嚴密看守，觸球機會並不算多。

波蘭仍掌握稍多的控球率，球員有組織的發動攻勢，一波一波攻向對方球門。塞內加爾則以速度取勝，常在後場斷球後長傳急攻，迅速向波蘭球門挺進。雙方顯得勢均力敵，雖都有幾次不錯的進攻機會，但都無法突破對方的後防。

比賽進行到下半場，雙方都嘗試換人並改變戰術，希望製造更多的突破機會。不過波蘭反而又造成一次傳球的嚴重失誤，被塞內加爾意外攻進第2球。

(中國時報)