宜蘭工廠涉排汙 恐重罰千萬

宜蘭縣環保局查獲一家涉嫌排放氨水的歇業工廠，氨水的排放造成大量魚群死亡。（宜蘭縣環保局提供）

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣一家已歇業、從事水產加工的立祥發公司，涉排氨水造成下游魚群死亡，宜蘭縣環保局6月15日查獲排放的工廠與操作人員，但當天正是刑法190條之一放流毒物罪修正條文生效首日，業者恐面臨1000萬元重罰，且該案也是全國第一件。

逾千公斤魚群死亡

宜蘭縣環保局長周錫福19日在縣務會議指出，6月8日接獲通報指羅東鎮十六分圳有大量死魚，直到15日共計清理多達1500公斤魚屍，排放氨水的源頭酸鹼值達10，15日查獲已歇業、從事水產加工的立祥發公司涉排氨水。

周錫福表示，由於水產加工需要冷凍設備，而氨作為冷凍設備的冷媒，業者因為工廠歇業，遂將設備裡的氨透過管線溶水後，再將水排到月眉圳中，估計偷排日期是8日到15日。

周錫福表示，依據水汙法可處3萬元到300萬元罰鍰，但刑法190條之一的放流毒物罪修正條文經總統6月13日公告、6月15日生效，本案查獲違規行為的當天，依據修正後的條文，可處業者5年以下徒刑、1000萬元以下罰金，從事事業活動甚至可處7年以下徒刑、1500萬元以下罰金，將依放流毒物罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

便宜行事代價不小

宜蘭縣代理縣長陳金德說，過去大家普遍覺得刑法190條之一「對於防杜工廠排放有害物質，幾乎毫無功能」，立法院才修正偷排須負刑責。環保局認為，原條文規定「致生公共危險」的要件過於抽象，常因此導致汙染業者最後往往難科以刑責，修正後則不須達成公共危險等要件即可送辦。

立祥發公司昨日大門緊閉，未見人員出入，據環保局透露，查獲時有請操作人員聯繫業者，而業者是因為工廠在歇業狀態，但設備都還在，才會便宜行事將氨氣放水流。

(中國時報)

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