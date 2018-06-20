南市雨後現坑洞 3騎士摔傷

2018年06月20日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

連夜雨勢不斷，19日清晨上班時段，交通要道的台南市東區林森路地下道西向機車道，突然出現一處深約1.5公尺的大坑洞，3名機車騎士閃避不及，摔落受輕傷送醫。市府除封鎖車道開挖，緊急灌漿搶救外，也派員探視傷者並致贈慰問金；至於國賠問題，將依相關程序處理。

台南市受到西南風影響，連日來都是陣雨、雷雨的天氣，部分地區3天來累積雨量更超過600毫米。昨天清晨6點50分左右，東區林森路地下道西向機車道突然路面塌陷露出一處大坑洞，有2男1女、共3名機車騎士因閃躲不及掉落坑內，其餘騎士紛紛緊急停車，並掉頭改騎汽車道通行。

消防人員獲報後，派員趕到現場，將3名傷者分別送往成大醫院與奇美醫院救治，還好3人都只有皮肉傷，代理市長李孟諺前往現場勘查後表示，初步看來應與最近大雨相關，下面土方流失掏空，路面結構無法承載，造成機車道崩塌，除請工務局速查事故原因外，也要求同步體檢市區各地下車道。

工務局指出，經會同台南市土木技師公會理事長黃武龍、技師曾永裕等專家，協助到場共同鑑定後，已先行開挖超過10公尺，發現路基掏空面積可能不止於此，正逐步清理進一步了解，以利後續處理。

市府還說，塌陷的坑洞約1點5公尺深，面積約5平方公尺，因雨勢影響，雖能灌漿，但需等灌漿凝固及天氣放晴後，才能接續舖設柏油，預計2至3天才能恢復通車。

(中國時報)