350毫升粉狀物 美禁隨身上機

飛美航班自6月30日起，總量大於或等於350毫升的粉狀物須實施進一步檢查，不可攜帶進入客艙；圖為桃園機場出境安檢線。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

美國國土安全部運輸保安署（TSA）5月31日發布保安緊急修正令，飛美航班6月30日起，除經航空公司檢查確認非屬危險或危安物品的藥粉、嬰兒配方奶粉、人類骨灰，其他大於或等於350毫升的粉狀物，都不可攜帶進入客艙，只能當行李托運。

反恐升級 可放行李托運

交通部民航局表示，TSA因應國際恐怖攻擊的威脅情勢，上月發布保安緊急修正令，要求各國加強對飛美航班旅客隨身攜帶的粉狀物，總量大於或等於350毫升（約為可樂罐大小）須實施進一步檢查，僅藥粉、嬰兒配方奶粉、人類骨灰，經檢查確認非屬危險物品後始可攜入客艙，其餘粉狀物一律禁止進入客艙，但可以放在托運行李。

粉狀免稅品 須裝密封袋

民航局空運組副組長戚培芳說，6月30日起，包括華航、長榮及聯合航空都會於桃園國際機場的航廈登機門前，針對搭乘飛美班機旅客所攜帶的粉狀物實施進一步抽檢。她強調，旅客在免稅店購買的粉狀免稅商品，經免稅店妥善密封於保安袋後，也可攜帶進入客艙。

TSA去年也曾要求各國強化飛美航班的相關保安控管措施，旅客隨身所攜帶大於手機的電子產品，如平板、筆記型電腦、電子書、DVD播放機、遊戲機及相機等，登機前都要經過進一步檢查。戚培芳指出，赴美的旅客會在登機門前遇到隨機抽檢電子產品，7月起再多出粉狀物抽檢，保安則會詢問每位報到旅客。

(中國時報)

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