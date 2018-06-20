看書轉念 科技專才變保險暖男

2018年06月20日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

擁有台北科技大學電子工程系學歷的倪浩瀚，原本是規畫踏入科技領域，求學過程中讀了《窮爸爸、富爸爸》這本書後，領悟到當業務是致富最快的方法，為了幫家裡分擔家計，再加上發現南山的業務制度、公益服務文化十分吸引他，秉持不服輸、主動積極的精神，加入南山2年10個月就順利達標升任區經理，並在第8年、33歲時就創立重仁通訊處。

身為南山人壽最年輕通訊處經理之一的倪浩瀚，自嘲學生時代可以在家玩電動10幾個小時，倪浩瀚媽媽為了照顧家計生活，早上6點多就到晴光市場擺攤賣包子，養活他和弟弟；《窮爸爸、富爸爸》這本書改變了他的職涯計畫，倪浩瀚說：「現在最開心的事，就是幫助和他一樣在年輕時就有生活壓力的8年級生，靠著自己的努力，改善家庭生活。」

倪浩瀚把自己翻轉人生的榮耀歸功於南山的業務制度，他說：「南山不僅教育訓練非常完善，且只要夠認真、努力，就能帶來優渥的收入。」

雖然有部分人不認同無固定收入的承攬制，但倪浩瀚認為，進南山是要以創業、當老闆的角度思考，當初進來也沒想這麼多，做業務只要肯「拚」，就能活下來、創造奇蹟。

從冰冷的科技領域變身保險暖男，並非一蹴可及，而是靠著南山有系統的教育訓練與自己的實戰而來；倪浩瀚表示，講師上完課後，他會不斷找同仁演練、預先反問相關問題，再把自己說的話錄影下來，從回饋中不斷修改，不僅增加信心，也透過學習、熟悉商品與銷售技巧，愈來愈敢開口。

從路邊賣麵線、到理髮店的理髮師，倪浩瀚都可以成交保單。印象最深刻的是，有次騎機車不小心與闖紅燈的另一台車發生小擦撞，後來連該名駕駛也成了倪浩瀚的保險客戶。

因為南山，讓倪浩瀚加入南山3年後就還清了家中負債，現在有能力帶父母到處走走，也有時間在平日星期一到五進行領導類課程的個人進修。

在南山工作，倪浩瀚看到的是希望，在過程中享受南山給予的舞台，也同時開創未來；成立通訊處後，收穫最大就是他幫助更多8年級生翻轉人生，持續栽培願意跟他一樣努力卻沒有人脈的年輕人。

(中國時報)