渣打前進東協 深化新南向

渣打銀行台灣區總經理林遠棟（中）邀請凱撒衛浴董事長蕭俊祥（右五）參加研討會分享前進東協之經驗。渣打銀行商業銀行事業處負責人楊聖凱（左一），企業暨金融機構事業處負責人莊慧玫（左四），印尼商業銀行負責人Manish Gupta（左五），越南商業銀行負責人Nguyen Thuy Hanh（左三），東南亞研究部主管李偉虢（右四），東北亞區高級經濟分析師符銘財（右一）均出席。（渣打銀行提供）

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中國時報
郭隆富／台北報導

渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）積極支持台商南向發展，舉辦「深化新南向，前進東協」研討會，與台商分享東協經濟展望，區域付款行為及融資現狀，與前進東協個案分享。

會中邀請到中華民國對外貿易發展協會祕書長葉明水致辭，說明外貿協會南向政策的推動方向，並以「東協投資環境和機遇」為題，邀請渣打銀行印尼及越南商業銀行事業處負責人Manish Gupta以及Nguyen Thuy Hanh，凱撒衛浴董事長蕭俊祥，及印尼駐台北經濟貿易代表處投資部主任斐道斯，和越南駐台北經濟文化辦事處投資組代表助理阮伯強一同參與討論，與台商分享第一手的當地資訊，共同為台商前進東協指點迷津。

營收成長達二位數

根據一份5月底發布的「東協台商500強」調查結果發現，2016年「東協台商500強」的總營收與獲利，分別平均年成長20.89％以及10.22％。在全球景氣相對低迷的2016年，台商整體而言的表現相當亮眼，顯示東協市場生氣蓬勃。

渣打國際商業銀行總經理林遠棟表示，渣打銀行是目前唯一在東協所有10個市場中，皆設有營運據點的國際銀行，同時，在南亞4個市場中唯一進行全面性營運的國際商業銀行。過去一年，渣打台灣在東協和南亞地區的營收和客戶數成長均達二位數，其中對印尼的業績成長最明顯，超過2倍以上，對越南的成長也超過8成。台商在拓展海外市場或初次進入新市場發展業務時，面臨的最大挑戰之一就是融資的困難度，而渣打銀行與前進東協的台商往來最多、業績成長最大的金融服務就是資金管理和融資。

近年來跨國企業的投資逐漸轉向東南亞國家，東南亞地區已位居台灣自中國以外第二大出口市場與第二大對外投資目的地，其中雙邊關係已延展至不同產業及服務等多重領域。

東南亞投資漸熱絡

同時，東南亞國家歷經經濟快速成長與轉型，整體經濟與產業結構出現巨大變化，再加上東南亞陸續與其他國家簽訂自由貿易協定，面對投資環境改變，跨國企業（包括台灣）均積極尋找相應對策。

在台灣政府「新南向政策」的引導下，欲前進東協的台商可望獲得更多支援，渣打銀行作為一家國際性的銀行，擁有綿密的在地與全球網絡關係，專業的全球貿易經驗，必能成為台商南向發展的最佳夥伴！

(中國時報)

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