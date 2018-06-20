新興國債市 浮現低接訊號

2018年06月20日 04:10 中國時報 梁仕昌／台北報導

第二季以來市場干擾因素多，導致新興國家資產承受壓力。然而新興國家也相繼有對抗海外衝擊的作為，例如阿根廷、土耳其、印尼、印度相繼升息，其中阿根廷更是取得國際貨幣基金高於預期達500億美元的貸款承諾，根據彭博資訊，阿根廷股市及八年期當地公債過去一個月即已反彈19.7％及8％（截至6/8）。

富蘭克林證券投顧表示現階段可留意新興當地債市低接訊號：（一）市場反映重複利空：包括聯準會升息、美國發起的貿易衝突、拉丁美洲選舉不確定性；（二）公債殖利率已普遍被拉升；（三）匯價便宜：摩根大通新興國家貨幣指數已較5年前便宜28％（彭博資訊，截至5月底）。

富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長麥可‧哈森泰博表示，投資人已過度悲觀看待拉丁美洲局勢，因為美墨貿易不會中止，除了汽車產業，美國許多的農產品對墨西哥為貿易出超。至於墨西哥和巴西總統大選，就算可能選出不受市場偏愛的候選人，但墨西哥制度健全、防堵總統不至於濫權，而且巴西財政改革是朝野的共識，新政權上台後的改革之路也不會中斷。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）目前主要投資於新興國家當地公債，並且側重於拉丁美洲，持債平均到期殖利率高達13.53％（資料來源為富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2018/5月。基金到期殖利率不代表基金總報酬率或配息率），乃2013年五月6.58％時的兩倍水準。且因搭配放空美國公債操作，整體存續期間降至1.2年，承受較低的利率上揚風險。

(中國時報)