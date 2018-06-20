星展飛行世界卡 消費換哩程

由左至右為星展銀行（台灣）消費金融處信用卡暨無擔保貸款部執行董事張善湧、資深行政顧問陳亮丞、消費金融處處長孫可基、星展銀行集團信用卡業務主管周邦貴。（星展銀行提供）

友善列印
中國時報
梁仕昌／台北報導

星展銀行（台灣）宣布推出「星展飛行世界卡」，以海外消費每15元累積1哩，國內消費每18元累積1哩的強勢優惠內容，再搭配多重旅遊禮遇，提供熱愛高品質旅遊的消費者，輕鬆累積哩程，享受愉悅旅程的新選擇。

星展消費金融處處長孫可基表示，星展在去年底完成澳盛銀行個人金融及財富管理業務移轉後，信用卡客戶數便一舉突破50萬。儘管台灣信用卡市場競爭激烈，星展仍要提供給消費者最愉悅的銀行體驗與產品選擇。

星展消費金融處信用卡暨無擔保貸款部執行董事張善湧指出，有鑑於台灣民眾出國旅遊頻率日益增加，「星展飛行世界卡」的優惠權益除了最關鍵的哩程累積，同時也考量到消費者完整的旅遊體驗，因此納入包括周末市區停車、機場外圍停車、機場貴賓室與旅遊平安險等多元化相關優惠，面面俱到，為持卡人打造愉悅體驗，讓銀行服務與消費者的生活同步。

「星展飛行世界卡」為打造消費者豐富愉悅的旅遊體驗為出發點，提供熱愛旅遊的族群三大優勢權益：

一、海外消費NT15元1哩、國內消費18元1哩，點數持卡期間終身有效。二、三大市區停車場 周末免費停車單次最高4小時。 三、1年2次 免費使用龍騰機場貴賓室。

除了上述三大優勢好康之外，「星展飛行世界卡」還提供多項旅遊訂房相關優惠：

一、最高新台幣3000萬公共運輸工具旅遊平安險。二、全年不限次數，合計最多30天國際機場外圍免費停車。三、全台12大飯店住房優惠價。四、國際機場接送機優惠價388元起。

為回饋卡友支持，「星展飛行世界卡」持卡人於第2年起繳納全額年費，可再獲得2500點飛行積金。完整活動辦法以本行官網及權益手冊揭露內容為準： https://go.dbs.com/2Ht4xoj

(中國時報)

新興國債市 浮現低接訊號 變態渣男分屍 割雙乳又辱屍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。