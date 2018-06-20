星展飛行世界卡 消費換哩程

2018年06月20日 04:10 中國時報 梁仕昌／台北報導

星展銀行（台灣）宣布推出「星展飛行世界卡」，以海外消費每15元累積1哩，國內消費每18元累積1哩的強勢優惠內容，再搭配多重旅遊禮遇，提供熱愛高品質旅遊的消費者，輕鬆累積哩程，享受愉悅旅程的新選擇。

星展消費金融處處長孫可基表示，星展在去年底完成澳盛銀行個人金融及財富管理業務移轉後，信用卡客戶數便一舉突破50萬。儘管台灣信用卡市場競爭激烈，星展仍要提供給消費者最愉悅的銀行體驗與產品選擇。

星展消費金融處信用卡暨無擔保貸款部執行董事張善湧指出，有鑑於台灣民眾出國旅遊頻率日益增加，「星展飛行世界卡」的優惠權益除了最關鍵的哩程累積，同時也考量到消費者完整的旅遊體驗，因此納入包括周末市區停車、機場外圍停車、機場貴賓室與旅遊平安險等多元化相關優惠，面面俱到，為持卡人打造愉悅體驗，讓銀行服務與消費者的生活同步。

「星展飛行世界卡」為打造消費者豐富愉悅的旅遊體驗為出發點，提供熱愛旅遊的族群三大優勢權益：

一、海外消費NT15元1哩、國內消費18元1哩，點數持卡期間終身有效。二、三大市區停車場 周末免費停車單次最高4小時。 三、1年2次 免費使用龍騰機場貴賓室。

除了上述三大優勢好康之外，「星展飛行世界卡」還提供多項旅遊訂房相關優惠：

一、最高新台幣3000萬公共運輸工具旅遊平安險。二、全年不限次數，合計最多30天國際機場外圍免費停車。三、全台12大飯店住房優惠價。四、國際機場接送機優惠價388元起。

為回饋卡友支持，「星展飛行世界卡」持卡人於第2年起繳納全額年費，可再獲得2500點飛行積金。完整活動辦法以本行官網及權益手冊揭露內容為準： https://go.dbs.com/2Ht4xoj

(中國時報)