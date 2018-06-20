金正恩讚習 無核化重要角色

大陸國家主席習近平（左）昨在北京人民大會堂，為第三度到訪大陸的北韓領導人金正恩舉行歡迎儀式。（新華社）

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中國時報
李文輝╱綜合報導
圖為金正恩座車在護衛下前往會面地點。（法新社）

北韓領導人金正恩19日三訪大陸，說明「川金會」情形，受到大陸國家主席習近平歡迎。金正恩感謝並高度評價陸方在推動半島無核化、維護半島和平穩定方面發揮的重要作用；習近平則向金提出三個「不會變」，包括對社會主義北韓的支持不會變。

陸媒罕見快訊證實

與金正恩前兩次到訪大陸不同，金正恩昨抵北京後，大陸中央電視台就發出快訊，證實金正恩昨、今二日對大陸進行訪問。

據韓聯社，金正恩昨偕夫人李雪主，在勞動黨副委員長崔龍海、總理朴鳳柱等高官陪同下，與專車分乘高麗航空JS-251班機與伊留申-62運輸機抵京，大批公安已駐守下榻的釣魚台國賓館。

習近平在夫人彭麗媛等陪同下，昨下午在人民大會堂以盛大儀式歡迎金正恩伉儷一行。儀式後習近平與金正恩會談。

習肯定金積極努力

習指出，在各方努力下，朝鮮半島問題重新回到對話協商解決的正確軌道，半島形勢朝著和平穩定的方向發展。金正恩為實現半島無核化、維護半島和平作出了積極努力。

他表示，川金會邁出了半島核問題政治解決進程的重要一步。希望朝美雙方落實好峰會成果，有關各方形成合力，共同推進半島和平進程。陸方將一如既往發揮建設性作用。

習還向金提出三個「不會變」：無論國際和地區形勢如何變化，中國黨和政府致力於鞏固發展陸朝關係的堅定立場不會變；中國人民對北韓人民的友好情誼不會變；中國對社會主義北韓的支持不會變。

金正恩表示，川金會取得符合各方利益和國際社會期待的積極成果。如果雙方能一步步紮實落實峰會共識，半島無核化將打開新的重大局面。

陸朝加強戰略溝通

他指出，朝方感謝並高度評價陸方在推動半島無核化、維護半島和平穩定方面發揮的重要作用，希望與陸方及有關各方一起，推動構建半島持久牢固和平機制，為實現半島持久和平共同努力。

大陸外交部發言人耿爽昨強調，希望金正恩此訪有助於進一步深化陸朝關係，加強雙方在重大問題戰略溝通，促進地區和平與穩定。

金正恩短期密集訪陸，有分析稱，他希望彰顯與大陸的緊密關係，藉此使與美國的無核化與鬆綁制裁談判，朝有利方向發展。

(中國時報)

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