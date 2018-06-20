金連環出擊 美陸相互制衡

習金三會

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中國時報
／綜合報導

北韓領導人金正恩19日第三度訪陸，據信金正恩這次訪陸還有多重目的，包括要求陸方支持放寬對朝制裁，而時值美陸貿易爭端不斷激化之際，這也給了金正恩使美陸相互制衡的機會。

美國之音（VOA）中文網指出，金正恩訪陸，目的應是盤算下一步美朝會談對策。據《日本經濟新聞》推測，金正恩將要求習近平明確支持放寬對朝制裁，因為北韓在12日的川金會上，雖然從美方獲得了保障體制安全和中斷美韓軍演的承諾，但並未觸及放寬制裁的內容。

川金會後，美國決暫停美韓聯合軍演，但美國務卿蓬佩奧堅稱，在北韓完全無核化前，不會緩解對朝制裁。陸方則表示，單是新加坡會面，便屬朝方展現善意舉措，因此應當推動減輕制裁。

專家認為，川金會後，金正恩處在了一個令人羨慕的位置上，手中握有影響該地區兩大對手的牌，他透過不斷訪陸，為自己在與美國的談判中添加籌碼。

《紐約時報》指出，金正恩這次訪陸，正值美陸貿易爭端不斷激化之際，也給了他使美陸相互制衡的機會。俄羅斯的北韓問題專家蘭科夫（Andrei Lankov）說，金正恩不希望美陸聯手起來對付他，將會試圖趁機挑起矛盾，加深美陸立場對立。

另一方面，大陸為了不在瞬息萬變的美朝關係之間失去影響力，亦有意鞏固與北韓的關係。有分析認為，北京接二連三接待金正恩訪陸，目的之一是向外界展示，陸方能夠在朝鮮半島無核化國際外交行動中扮演要角，包括爭取參與美韓朝三國有關簽署和平條約的談判。

日本《朝日新聞》17日就報導說，是習近平要金正恩向川普提出停止美韓軍演。報導援引未具名大陸官員的消息說，習近平5月7日至8日在大連會晤金正恩期間，兩人討論了他們所謂「停止敵對軍事行動」的問題，習建議金在會晤川普時提出這一要求。

(中國時報)

金正恩讚習 無核化重要角色 陸朝關係緊密 北京未被邊緣化

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