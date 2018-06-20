陸智庫籲設兩岸一家親示範區

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中國時報
／廈門報導

福建省閩南師範大學「兩岸一家親研究院」是2016年成立的福建省大學特色新型智庫，該院執行院長陳麗麗最近受訪，聚焦對台心靈契合「軟工程」。她指出，兩岸融合發展「重點在人文，重心在基層，重措在互動，重要在落實」；並建議在台胞重要祖籍地廈漳泉閩南黃金三角區，建設兩岸一家親融合發展示範區。

陳麗麗指出，台灣問題沉積了諸多深層次矛盾，不能因台灣政局變動就隨意下結論；堅持體現一中原則的九二共識及遏制各種形式的台獨分裂行徑，是大陸推進和平統一進程不變的戰略定力，未來對台工作將更細緻。

她表示，蔡政府近期限縮大陸人士赴台，是企圖降溫兩岸交流、減少接觸，進而限制和阻斷兩岸來往，束縛統派團體，最終達到割斷和裂解兩岸的系列動作之一。「兩岸一家親」理念就是對蔡裂解兩岸關係的強有力阻斷。

陳麗麗指出，台灣問題的解決具長期性、複雜性和艱巨性，無論是「和統」或「武統」，解決方式都不能因台灣政局變動就隨意下結論。武力方式解決需要付出血的代價，和平方式同樣要付出耐心、艱辛和努力。大陸秉持「兩岸一家親」理念，其蘊含的無價紅利，需進一步解讀、溝通與釋放。

陳麗麗認為，促進兩岸經濟社會融合發展，可循「兩岸一根脈、兩岸一家人、兩岸一家親、兩岸一條心」目標循序漸進，應善用中華文化「和與合」的融合文化，而非「利與力」的衝突觀念。

她強調，對台工作是很細緻的，必須以人為本，加大涉台方針政策法律法規等宣傳與學習引導，建議啟動對台宣傳學科體系建設，為常住大陸的台胞，系統介紹大陸的發展道路、理論、制度和文化四大自信與成果。

(中國時報)

「這樣做不太好」日多次向陸表達…

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