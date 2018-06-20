陸朝關係緊密 北京未被邊緣化

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中國時報
／北京報導

北韓領導人金正恩19日訪問北京，這是近3個月以來他第三次會晤大陸國家主席習近平，頻率之高令各方矚目。大陸知名國際關係學者時殷弘表示，這證明了陸朝關係緊密，在朝鮮半島議題上，大陸堅持參與解決問題進程的權利和重要利益。

金正恩在「川金會」舉行前，才剛在大連會見習近平，「川金會」結束後一周又再度訪陸。人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，這顯示金正恩認為有必要向習當面介紹「川金會」情況，但能講出多少細節就很難說，顯示陸朝關係改善來之不易，金有決心繼續維持。

在「川金會」前後，金正恩均和習近平會面，令外界聯想，大陸是否在幕後下指導棋？時殷弘認為，在朝鮮半島問題上，大陸不是擔任指導性角色，中心仍是川普和金正恩，南韓總統文在寅的作用排第二，大陸只是堅持參與解決朝鮮半島問題進程的權利和重要利益。

大陸外交部智庫、中國國際關係研究所研究員郭憲綱也認為，大陸沒有指導金正恩，都是擺在桌面上公開來談，而大陸對北韓核議題的態度向來是一貫的，最早提出雙暫停（美韓暫停舉行大型軍事演習、北韓暫停研發核武）、雙軌並行的方針。

郭憲綱認為，金正恩此行訪陸，除了通報川金會，另方面需要就未來如何進行無核化的步驟、路線圖，請教陸方意見。畢竟大陸是核大國，可提供自身發展核武的經驗供北韓參考。

郭憲綱說，既然北韓已承諾停止核試驗，美韓還繼續軍演的話，無核化的道路將走不下去，因此南韓宣布暫停8月與美國的聯合軍演，也是相對釋出善意，各方朝無核化的目標一步一步向前推進。而從金正恩三度訪陸，顯示陸朝關係還是非常重要，絕非像有些人猜測，大陸在朝鮮半島議題上被邊緣化。

(中國時報)

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