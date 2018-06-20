變態渣男分屍 割雙乳又辱屍

2018年06月20日 04:10 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

檢警偵辦射箭教練陳伯謙殺害高姓女子分屍案，陳坦承勒斃高女後曾以手指性侵被害人，檢警昨解剖相驗遺體後，更發現陳凶殘地割除被害人雙乳，目前這部分屍塊下落不明，除已把相關檢體由法醫鑑驗，近日將提訊在押陳男，找回乳房，告慰死者在天之靈。

誤導參加天體營失聯

警方前天在金山焿子坪山區尋獲陳嫌丟棄的7袋屍塊，原以為已經齊全，檢警昨再會同法醫到二殯剖驗，打開放置屍塊的塑膠袋，檢視全部屍塊時，赫然發現死者乳房竟被切除，且不在尋獲屍塊之內，才知陳嫌竟將死者乳房切除，並丟棄到不明地點。

資深刑警指出，嫌犯會切除被害女子乳房，可能是想滅證，以防日後尋獲屍體追查，造成性別鑑定困難，但也有部分凶嫌是為了報復而故意切除對方乳房。

由於陳稱求歡遭拒才勒斃高女，並在被害人死後以手指插入對方下體，警方當場斥喝陳變態，昨剖驗時，法醫特別採集下體分泌物樣本，以查明是否曾遭陳嫌性侵，檢警將釐清陳是否趁被害人酒醉，沒有反抗能力時，強行性侵，還是死後辱屍。

慈父四處奔波尋愛女

同時，警方偵辦之初，狡滑陳嫌曾假意提供線索，指高女可能被某個彩虹團體騙走，參加天體營濫交等活動，但警方調監視器及比對手機最後出現地點，全指向野居草堂，死者當警察的父親與警方商討後，仍認為陳涉有重嫌，暗中監控陳嫌，發現陳在整理行李疑準備潛逃，才由警方收網。

高女父親係保二總隊退休員警，女兒失蹤後，他四處報案，更透過老同事情誼請求多個單位協助尋女，甚至6月3日還和忠孝東路派出所員警一起到草堂查訪，未料，陳扯謊還加油添醋地說高女和彩虹團體出遊，稱該團體常選擇荒郊辦天體營及性愛派對，一玩就是好幾天，高女可能瘋了才忘記回家。

陳還秀出電腦臉書中高女和該團體成員合照取信警方和高父，警方於是鎖定成員車輛追查，才發現根本是陳故意放煙幕彈誤導，所幸法網恢恢，最後還是揪出陳男犯行。

(中國時報)