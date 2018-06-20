殺女模再犯率高 檢引日小說求判死

2018年06月20日 04:10 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

南港陳姓女模命案，凶嫌程宇遭求處死刑，士林地院昨進行言詞辯論，檢察官論告時引日人東野圭吾的小說《空洞的十字架》為例，表示：「死刑對被害家屬是最低門檻，當凶手伏法後，死者家屬的人生才剛要開始。」請法官判死；程宇則稱檢方沒調查完備，就主觀求死刑。法官最後諭知7月10日宣判。

本案是去年3月1日，凶嫌程宇以外拍名義誘騙陳姓女模到八德路4段一棟大樓地下室，以殘忍手法強姦並殺害，事後還嫁禍給梁姓閨蜜，檢方將程宇起訴並求處死刑。

士院昨開言詞辯論庭。程宇辯護人說，被告行凶是社會治安的問題，若透過監所教化能改變性格，未來不會再犯，監所教育沒有做好算是國家失職，不應由程宇一人承擔，建請法院不要判處死刑。

但檢察官以東野圭吾的小說《空洞的十字架》為例，內容是被害人家屬離家到超商買東西時，一名假釋犯進入屋內偷竊，發現小孩在場，萬一變成目擊證人，擔心自己會被關回監獄，乾脆殺害小孩滅口，日本法院最終判決死刑，夫妻得知結果後以離婚收場。

檢察官表示：「死刑對被害家屬的最低門檻，當凶手伏法後，死者家屬的人生才剛要開始。」程宇從認識方姓前妻，去年12月企圖性侵直播女模，卻因女模生理期改要求替他打手槍，再犯下南港小模命案，過程是「進階版」，程宇已有「性成癮」，未來再犯風險極高，若法院判決無期徒刑無疑是助長犯罪，仍向法官求判處程宇死刑。

(中國時報)