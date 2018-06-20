投資起口角 婦遭同居人割喉亡

2018年06月20日 04:10 中國時報 譚宇哲 、 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

46歲何姓女子把上千萬元積蓄交給74歲楊姓同居人投資，近日因分紅未如期拿到，常發生口角，兩人19日在住處又起爭執，楊疑趁何女熟睡之際，持利剪將何女割喉殺死，再服藥畏罪輕生，楊被送醫急救，昏迷指數3，情況並不樂觀，警方將等待他清醒後，釐清案情。

警方調查，何女是大陸籍配偶，育有2女1子，多年前喪偶後，靠著賣豆花養家活口，3、4年前，何女結識大她28歲的楊男，2人交往後同居，期間何女將上千萬積蓄交給楊投資美國藥廠，近日屢因分紅未如期拿到，發生爭執。

前天下午4時許，何女返回位於汐止住家後未再出門，凌晨1時許與女兒聊天後分別回房內睡覺，直到昨上午10時許，15歲小女兒起床後到母親房門喊「媽媽起床了」，卻發現何女沒回應，就找22歲的大女兒一同查看。

2人進入房內，赫見母親仰躺床上，脖子、床單滿是血跡，楊則倒臥床邊意識模糊，不時發出呻吟，嚇得趕緊報警。救護人員到場發現何女右頸有疑似尖刀的穿刺傷和數道切割傷，已明顯死亡，楊則陷入昏迷，迅速將他送醫院急救。

警方到場勘驗，進房間即聞到類似松香水的氣味，在房內發現1瓶殘餘不明液體，還有幾排藥囊，另在床尾尋獲1把疑似被清洗過的大支剪刀，懷疑可能是行凶工具。

何的女兒向警方表示，數天前曾聽見楊男向母親說，這個月沒有紅利可分，但下個月就會恢復正常，懷疑是為分紅問題爭吵。但她就睡在母親木板隔間的隔壁，前一天晚上並未聽到任何爭吵或打鬥的異常聲響。

警方不排除楊男是趁何女熟睡後，持利刃殺害何女，再服藥輕生，全案刻由檢警深入偵辦中。

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(中國時報)